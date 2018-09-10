"Rusça geleceğin ticaret dili"

İSTANBUL, (DHA) - RUSÇA’NIN giderek yaygın bir dil haline geldiğini söyleyen Company Sevindik Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Sevindik, \"Rus ülkelerine yatırımlarımız her geçen gün artıyor, ilişkilerimiz de gelişiyor. O yüzden Rusça artık geleceğin turizm ve ticaret dili. Rusça öğrenen Türkler ise birçok sektörde yüksek kazançla, kolay iş bulma imkanına sahip\" dedi.

Rusçanın yaklaşık 20 ülke tarafından ana dil olarak tercih edildiğini belirten Sevindik, \"Dünya üzerinde Rusça konuşan sayısı 277 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler\'de (MB) altı lisandan biri olan Rusça, sadece anavatan Rusya’da değil, aynı zamanda Belarus, Ukrayna, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan başta olmak üzere tüm Orta Asya ülkelerinde de konuşuluyor\" diye konuştu.

Türkiye’ye her yıl giriş yapan Rus turist sayısının giderek arttığına dikkat çeken Sevindik, \"Türkiye’de turizm ve ticaret alanında faaliyet gösteren birçok firma çalışanları da Rusça öğrenmek zorunda kalıyor. Türkiye’de 5 sene öncesine kadar birkaç üniversite haricinde asgari seviyede olan Rusça Bölümü günümüzde birçok vakıf üniversitesinde açıldı\" ifadelerini kullandı.

“RUSÇA BİLEN TÜRK ÇALIŞANLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Son yıllarda Rus ülkelerine yapılan yatırımlardan dolayı iyi derecede Rusça bilen Türk vatandaşına ihtiyaç duyduklarını belirten Sevindik, “Türkiye ile birçok Rus ülkeleri ile vizelerin kaldırılmış olması bu konuda ki en büyük etken olarak karşımız açıklıyor. Rusça artık geleceğin turizm ve ticaret dili. Bu ülkelerde İngilizce bilme oranı çok düşük seviyelerde olması da Rusça bilmenin önemini giderek artıyor. Rusça öğrenecek olan vatandaşlarımızın birçok sektörde yüksek kazançla, kolay iş bulma şansına sahip oluyor” dedi.

“KURSLARA KATILIMDA YAŞIN VE ÖĞRENİM DURUMUNUN ÖNEMİ YOK”

Beyaz Rusya’da verilen Rusça kursları hakkında da bilgi veren Sevindik, “Kurs süreleri en az 1 ay, en fazla 10 ay arasında tercih ediliyor. Yılın 12 ayı da Minsk Rusça kursları devam ediyor. Düzenli olarak her ayın ilk pazartesi günü Rusça dil kursları başlatılıyor.Kurslara katılmak için yaş ve öğrenim durumu önemli olmaksızın herkes kayıt olabiliyor. Beyaz Rusyalı hocalar tarafından anlatılan derslerde sadece Rusça konuşuluyor\" diye konuştu.

\"ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN LİSE DİPLOMASI YETERLİ\"

Belarus\'da üniversite eğitimi programlarına katılmak isteyen öğrenci adaylarının öncelikle bir yıl süren Rusça hazırlık sınıflarını bitirmeleri gerektiğine vurgu yapan Ogün Sevindik, “Rusça Hazırlık Programı her sene eylül ayının ikinci haftası başlayıp mayıs ayında sona eriyor. Haziran ayında da final sınavları yapılıyor. Sınavlar Rusça Grammer dersleri dışında konu anlatımları sözlü olarak yapılıyor. Rusça Hazırlık programını bitiren öğrenciler, Belarus Üniversitelerinden \'hazırlık diploması\' alınıyorken, Rusça kurs programlarına katılan öğrenciler sertifika alıyor. Hazırlık diplomasına sahip olacak tüm yabancı uyruklu öğrenci adayları Belarus’ta istedikleri üniversiteye ve istedikleri lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanıyor.Eğitim dili Rusça olan Belarus’ta üniversite eğitimi almak için Türkiye’de sınava girmeye de gerek yok. Sadece lise diplomasının aslını göstermeniz yeterli\" dedi.

“KURSLARDA BİRÇOK HİZMET VERİLİYOR”

Belarus’un yabancı öğrenciler için ülkeye tüm giriş ve çıkışlarda vize uyguladığını belirten Sevindik, “Bizler tüm işlemleri yerine getiriyoruz. Gerekli tüm evrakların Rus diline tercümesini ve noter işlemlerini üstleniyoruz. Öğrencilerin zorunlu sağlık sigortalarını gerçekleştiriyoruz. Tüm uçak biletlerini rezervini ve satın alımı tarafımızdan yapılıyor. Öğrencileri hava alanında karşılıyor ve tüm transferlerini yapıyoruz. Üniversitelerde okumak isteyen öğrencilerden istenen tüm sağlık testlerini yaptırıyoruz. Beyaz Rusya\'da eğitim - öğrenim görülecek sürenin tamamında danışmanlık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

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