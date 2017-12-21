"OHAL'siz bir Türkiye" kampanyası

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA) - AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı ve Eski CHP Milletvekili Rıza Türmen, bugünkü OHAL uygulamalarının anayasaya aykırı olduğu için hukuksuz olduğunu belirtti.

Türmen, \"Anayasada OHAL ancak amaç ve zaman bakımından gerekli sınırlamalara uyulduğu takdirde meşrudur. Oysa amaç ve zaman bakımından bu sınırlamalara uyulmamaktadır\" dedi.

Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİB), \'OHAL\'siz Bir Türkiye\' kampanyasının tanıtımını Taksim\'deki Aynalı Geçit Etkinlik Merkezi\'nde düzenlediği basın toplantısıyla yaptı. Toplantıya katılan Rıza Türmen, OHAL\'in Türkiye\'de kalıcı bir yönetim sistemi haline geldiğini ve onun için OHAL\'e itiraz ettiklerini söyledi.

OHAL\'E İTİRAZ

OHAL\'in sınırlamaları olduğunu anımsatan Türmen, \"Bu baskıcı, tahakkümcü tek adam rejiminin payandası olduğu için; bu baskı, bu insan hakları ihlalleri, bu demokrasi ihlalleri OHAL temelinde gerçekleştirildiği için OHAL\'e itiraz ediyoruz. OHAL\'in sınırlamaları vardır. Hukuksuz değildir, hukuki sınırlamaları vardır. Bu sınırlamalara uyulmazsa bu eşikten diktatörlüğe geçilebilir\" diye konuştu.

\"OHAL, BİR İSTİSNA OLMALIDIR\"

Rıza Türmen, \"OHAL, bir istisna olmalıdır. Türkiye\'de oysa bir kalıcı rejim haline gelmiştir. OHAL\'i anayasa değişiklikleriyle birlikte görmek lazım çünkü anayasa değişiklikleri yürürlüğe girerse, girdikten sonra zaten Türkiye kararnamelerle, cumhurbaşkanı kararnameleriyle yürütülecek, ayrıca Cumhurbaşkanı tek başına OHAL ilan etmeye ve kararname çıkarmaya da yetkisi olacaktır\" dedi.

\"OHAL UYGULAMALARI ANAYASAYA AYKIRI\"

Türmen, Türkiye\'de bugünkü OHAL uygulamalarının anayasaya aykırı olduğu için hukuksuz olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

\"Neden hukuksuzdur? Bir kere anayasaya aykırıdır çünkü anayasada OHAL ancak amaç ve zaman bakımından gerekli sınırlamalara uyulduğu takdirde meşrudur. Oysa amaç ve zaman bakımından bu sınırlamalara uyulmamaktadır. Amaç OHAL\'in bir an önce bitirilmesidir. Oysa bizdeki OHAL uygulaması kalıcıdır, zamanla da sınırlı değildir. Başka bir hukuksuzluk; OHAL kararnamelerinin meclise sunulması gerekir, meclisin onayı gerekir. Meclis onayından geçmeyen OHAL kararnameleri hükümsüzdür.\"



DAVUTOĞLU: OHAL\'İN VAROLUŞ SEBEPLERİ BİR TÜR HAFİFLEMİŞTİR

Toplantıda DİB Koordinasyon Üyesi Nesteren Davutoğlu da konuşmasında OHAL ile ilgili bir sunum yaptı. OHAL koşullarında yaşamak istemediklerini belirten Davutoğlu, \"OHAL\'in varoluş sebepleri bir tür hafiflemiştir. Biz bunu ifade etmek için bugünü daha çok haykırıp bütün Türkiye\'nin sesini iktidara, dünyaya duyurmalıyız\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kampanyaya ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. Kurulduğu 2016 yılından bugüne kadar çeşitli örgüt, platform ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile faaliyetlerini yürüten DİB\'in kampanya sürecinde OHAL döneminin sona ermesi adına çeşitli etkinlikler düzenleyeceği belirtildi.

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