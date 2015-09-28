"Misafirlik sınırları aşılmamalı"

Die Welt gazetesi, sığınmacılar arasında yaşanan şiddet olayları sonrasında uyum konusunun
ihmal edilmemesi uyarısında bulunuyor:
"Göçmenlerin uyumu, sadece çoğulcu toplumun ne istediğini tam olarak bilmesi ve kesin
hükümler koymasıyla mümkün olur. Hoş geldin kültürü, su şişeleriyle istasyonlarda beklemekle
gerçekleşmez. Toplumsal düzenimizi ta başta ifade edecek güçlü bir selamlamaya
gereksinimimiz var. Anayasanın dinlerin üzerinde olduğu, kadın ve erkek eşitliği, herkesin
dilediği gibi yaşayıp, inanmasının mümkün olduğu ve düşüncelerini hakarete varmadan açıkça
dile getirmenin mümkün kılındığı bir toplumsal düzenin varlığını içeren bir selamlama. Kendileri
şiddet ve takibattan kaçan insanların diğer halk gruplarına dinleri veya cinsel özellikleri
nedeniyle saldırmaları anlaşılır değil. Böyle davrananlar misafirlik sınırlarını aşmış olurlar."
Mülteci ve sığınmacıların barındığı kamplardan gelen şiddet haberlerinin yanında sığınmacı
akınıyla birlikte oluşan güvenlik sorunları da gazetelerdeki yorum köşelerinde yer buluyor.
Maerkische Allgemeine'de şu satırlar dikkati çekiyor:
"Önümüzdeki süreçte daha da zor bir hal alması beklenen ağır koşullar nedeniyle polis
sığınmacılarla yerli halkın kendilerini daha fazla güven ve düzen içinde hissetmelerini
sağlamalı. Bunun için daha fazla personele ve maddi kaynağa gereksinim var. İşleyen, güçlü
ve ağır başlı hareket eden bir hukuk devleti sadece ilticacıların Almanya'yı tercih etme sebebi
değildir. Bu aynı zamanda geniş kitlelerde oluşan yardımseverlik duygusunun yerini korku ve
hatta yabancı düşmanlığına bırakmaması için de en iyi yöntemdir."
Katalonya seçimleriyle ilgili Frankfurter Rundschau gazetesinde yer alan bir yorumda şu
satırlara yer veriliyor:
"Katalonya'daki yerel seçimlerde ayrılıkçıların elde ettiği zafer Katalonya ve İspanya ile birlikte
Avrupa için de kötü bir haber. Sanki kıtanın başka sorunları yokmuş gibi şimdi de Katalanlar
yeni bir kriz ortamı oluşturdular. Katalonya'yı ve İspanya'yı bir yığın sorun bekliyor. Katalanlar,
İspanyol kurumlarıyla rekabet edecek kendi kurumlarını oluşturmaya kararlılar. Kendi
meseleleriyle kimin ilgileneceğini bilemeyecekler.Vergilerini kime ödeyecekler?
Güvenliklerinden kim sorumlu olacak? Özellikle Katalan firmaları ve bankaları zorlanacak.
Onlar İspanyol ekonomisinin lokomotifleri olarak görülüyor. Onlar da politikanın ürettiği bu
krizden olumsuz etkilenecekler. Avrupa, Katalonya sorununun sadece İspanya'yı
ilgilendirmediğini idrak etmeli. Bu yüzden Katalanlar ile İspanyolların yeniden müzakere
edebilmeleri için ellerinden geleni yapmalı."
Kölner Stadtanzeiger ise Almanya'da kreşlerde görevli personelin maaş zammı talebiyle
grevlere devam etme planını konu alıyor:
"Almanya'nın ikinci büyük sendikası gücüyle böbürlenmeyi iyi bilir. Buna karşın siyaset,
ekonomi ve toplumsal alanların neredeyse tamamında idealleri eksiktir. Ancak Verdi
sendikasının gerçekçi gelecek perspektifleri kategorisinde önemli noksanları söz konusu. Bu
yüzden Verdi diğer sendikalardan daha fazla greve gidiyor ama daha iyi sonuçlar elde
edemiyor. Çünkü cesur gelecek hayalleri taşıyan sendikalar değil, vizyonlarına küçük
adımlarla yakınlaşan sendikalar başarılıdırlar. Bunu diğer büyük sendika olan IG Metall
gösteriyor."