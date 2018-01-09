T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

"Kayıp" başbakan İngiltere'de bulundu

Tayland'ın yolsuzluğu önlemediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ancak kısa süre önce ülkeyi terkeden eski başbakanı Yinglak Şinavat'ın İngiltere'de olduğu açıklandı.

09 Ocak 2018 16:53

Taylan'daki askeri hükümet, salı günü yaptığı açıklamada hakkında beş yıl hapis cezası bulunan eski başbakan Yinglak Şinavat'ın İngiltere'ye kaçtığının teyit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, kısa süre önce nerede olduğu bilinmeyen eski başbakanın, 2017 Eylül ayından bu yana Birleşik Kralık'ta olduğunun bazı hükümet yetkilileri tarafından bilindiği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Şinavat'ın Londra'da olduğu bilgisini teyit ettiği belirtildi.

2017 Ağustos ayında Tayland'dan çıkan 50 yaşındaki eski başbakan Şinavat hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı. Eski başbakan ülkede olmadığı süre zarfında gıyabında yargılanmış ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şinavat'ın geçerli bir pasaportu olmadan ülkeyi nasıl terkkettiği ise hala netlik kazanmadı. Pasaportları geçersiz kılınan eski başbakanın farklı bir ülke pasaportu kullandığı tahmin ediliyor.

Taylan'ın 2011 yılında ilk kadın başbakanı olan Yinglak Şinavat, ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğratan pirinç sübvansiyonuyla ilgili yolsuzluğa karşı gerekli önlemleri almamakla suçlanıyor.

2014'teki darbeyle iktidardan indirildikten sonra söz konusu dava kapsamında yargılanmaya başlayan Yinglak Şinavat hakkındaki iddiaları reddederek, cuntayı siyasi cadı avıyla suçluyor.

DW/dpa, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TaylandYinglakEylülBirleşik KralıkDışişleri BakanlığıLondraAğustosGA/GY &copy; Deutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24