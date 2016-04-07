"İyilik için Teknoloji" adayı: İhtiyaç Haritası



DW’nin online aktivizm yarışmasında jüri kategorisinde bu yıl 4 Türk aday yer alıyor: Haber Nöbeti, #101015Ankara, İhtiyaç Haritası ve erktolia. Jüri kategorisinde yer alan aday sitelerin yetkilileriyle görüşüp çalışmalarını anlatmalarını ve sitelerini tanıtmalarını istedik. Bu süreçte Haber Nöbeti’nden Şafak Timur, #101015Ankara’dan Yasemin Çongar, İhtiyaç Haritası’ndan Elif Kalan ve erktolia'dan Burçin Tetik ve Melis Uluğ ile konuştuk.

Yapılan röportajları yazı dizisi halinde dört gün boyunca yayınlayacağız. Önce İhtiyaç Haritası ile başlıyoruz.

İhtiyaç HaritasıMert Fırat ile birlikte Dr. Ali Ercan Özgür, Güler Altınsoy, Hazal Dut ve Elif Kalan'ın 5 ortak olarak kurdukları bir site. Sorularımızı Elif Kalan yanıtladı.

İhtiyaç Haritası ne zaman kuruldu?

2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir çalışma. İhtiyaç Haritası'nı ilk olarak 7 Ekim 2015'te UNDP'nin (Euroasia and CIS Bölgesel Ofisi) İstanbul'da düzenlediği Sosyal Fayda Zirvesi'nde anlattık. Ancak öncesinde çalışmanın fikir geliştirme, yazılım, içerik kısımları ile ilgili iki yıl boyunca planlama yaptık.

Bugüne kadar ne tür faaliyetlerde bulundunuz?

Faaliyet alanımız temel olarak buluşturmak. Online bir platform üzerinde ihtiyaç sahipleri ve destekçileri buluşturmak. Aslında imece çalışmasının online'a taşınmış hali.

Bugüne kadar (6 ay içinde) 15.000 üzerinde kişi siteye üye oldu. 6000 üzerinde ihtiyaç ve destek girişi oldu. Onaylanan ihtiyaç ve desteklerin yüzde 70'i karşılandı ve/ya karşılanma süreci devam ediyor.

Türkiye'nin 81 ilinden de farklı kurumların, STK'ların, yerel yönetimlerin, okulların, ve kişilerin kullandığı ve de bu alanda referans verilen bir online platform olduk.

Genel olarak bugüne kadar birçok okulun, öğrencinin, STK'nın, kişinin (bireysel ihtiyaç talepleri çok sınırlı ve güvenlikli bir şekilde sitede yer alıyor) ihtiyacı karşılandı.

Ayrıca, kurumlar, STK'lar, öğrenci grupları ve de kişiler bireysel desteklerini oluşturarak ihtiyaç sahiplerinin bu desteklerden haberdar olmalarını ve bu desteklerden faydalanmalarını sağladı.

10 üniversitede ve farklı ilk ve orta okul düzeyinde İhtiyaç Haritası sunumu yapıldı. Öğrenci gruplarının gönüllü ihtiyaç haritası oluşturma süreci devam ediyor. TED, AGÜ, Hacettepe gibi üniversitelerde başladık. Erciyes, Düzce, Yaşar, 9 Eylül, İzmir Ekonomi, Çukurova ve birçok üniversite de öğrenci gruplarının örgütlenmesi ve de ihtiyaç karşılama konusunda kampanya oluşturma süreçleri devam ediyor.

Mahalle gönüllü ekiplerinin oluşturulması süreci devam ediyor. Muhtarlar ve amatör spor kulüpleri bu konuda bilgilendiriliyor.

Temel amacımız mahalleden başlayarak kişilerin, kurumların ve de STK'ların kent düzeyinde örgütlenmesi ve kentte yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının yine kentli tarafından karşılanmasının desteklenmesi. Bu amaç için, haritada mahalleye kadar inebileceğiniz bir sistem var.

Bobs online aktivizm yarışmasında aday gösterilmiş olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizim için çok önemli. Özellikle sosyal girişimlerin bilinmesi, paylaşılması ve insanların örgütlenmesi açısından çok önemli. Bizim amacımız temelde insanların sokağa çıkması ve mahallelerinden haberdar olması ama bunu yaparken teknolojiyi de etkin bir biçimde kullanmak. Bu açıdan Bobs Online Aktivizm gibi platformlar bu süreçleri destekliyor. Bizim için Türkiye'den aday olmak çok değerli çünkü bir isteğimiz de bu sistemin küresel ölçekte kullanılabilmesi. Haberimiz olmadan finale kalmışız, bu da doğru ve çalışır bir sistem yaptığımızı aslında bir kez daha gösterdi. Özellikle bu konunun uzmanları tarafından bu alanda finalist gösterilmek kesinlikle çok önemli bizim için.

Türkiye'de online aktivizm ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmanız mümkün mü?

Türkiye'de online aktivizm kullanıcı sayısı ve aktivizm ölçeğinde değerlendirilebilir. Sosyal medya hesaplarında kullanıcı sayıları dünyanın birçok ülkesinden daha fazla. Ancak özellikle bu sayının bir değere, bir harekete ve eyleme dönüşmesi konusunda sıkıntılar olabiliyor.

İkinci olarak online aktivizmi ve sosyal faydayı güçlendirici, vatandaş gazeteciliği gibi katılımı online'a aktaracak çalışmalar aslında çok güzel ve kaliteli. Ancak bu kadar kullanıcının olduğu bir ülkede kitleselleşememe gibi bir sorun var. Yani iyi çalışmalar herkese ulaşamıyor. Türkiye geneline yayılamıyor. Bu anlamda online aktivizm de çok kısıtlı kalıyor.

Genç nüfus sayısının bu kadar fazla olduğu bir ülkede aslında online aktivizm konusunda çok daha fazla bir etki olabilir. Ancak benim görüşüm aslında online olarak hepimiz sistemin içindeyiz ve aslında takipteyiz ama takip sonrası harekete geçmek noktasında çok daha gerideyiz. Bu anlamda biz www.ihtiyacharitasi.org olarak harekete geçmenin gerekliliğini anlatarak kullanıcılarımızı harekete geçirmek de istiyoruz. Ve büyük ölçüde de bu gerçekleşiyor.

Yarışmayla ilgili ayrıntıları okumak, oylamaya katılmak ve Kullanıcı Ödülleri kategorisindeki diğer adaylara oy vermek için thebobs.com/turkish adresini takip edebilirsiniz.