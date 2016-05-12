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Dünya
Deutsche Welle

"İslam Almanya'ya ait mi?"

İslam Almanya'nın bir parçası mı, değil mi? Yapılan bir ankete göre Almanların üçte ikisi İslam'ın Almanya'ya ait olmadığı kanısında.

12 Mayıs 2016 16:16


Kamuoyu araştırma şirketi Intratest dimap tarafından yapılan ve sonuçları Alman WDR televizyonunda açıklanan ankete göre Almanların yüzde 66'sı İslam dininin Almanya'ya ait olmadığını düşünüyor. Sadece yüzde 34'lük bir kesim bu kanıda değil.

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un 2010 yılında yaptığı "İslam Almanya'nın bir parçasıdır" şeklindeki açıklamasına o dönemde Almanya'da destek verenlerin oranı yüzde 49, karşı çıkanların oranı ise yüzde 47 idi.

O dönemden bu yana Almanların İslam'a bakışının değiştiği gözlenirken, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) taraftarları arasında İslam'a kuşku ile bakanların çoğunlukta olduğu tespit edildi.

FDP taraflarlarının yüzde 76'sı, AfD taraftarlarının da yüzde 94'ü İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını düşünüyor. Görüşler yaşa göre de değişiyor. 64 yaşın üzerindeki Almanların yüzde 71'i İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını kanısında.

Saldırı korkusu

Mülteci akını ile birlikte İslam'ın ülkedeki etkisinin artmasından korkan Almanların oranı da yüzde 52. Anket yapılanların yüzde 47'si ise bu endişeyi paylaşmıyor. Almanların yüzde 44'ü ise göçün birlikte yaşamı güçlü bir şekilde değiştireceğini düşünüyor.

İslamcıların terör saldırısı düzenleyeceği endişesi taşıyan Almanların oranı yüzde 72. Bunun Intratest dimap'ın şimdiye kadar bu konuda ölçtüğü en yüksek oran olduğu belirtiliyor. Saldırı korkusu yaşamayan Almanların oranı ise yüzde 25.

Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 58'i de siyasi partilerin radikal İslam'la ilgili endişeleri ciddiye alarak yeterince ilgilenmediği kanısında. Partilerin tutumundan memnun olan Almanların oranı ise yüzde 38.

Araştırmanın WDR için kamuoyu araştırma şirketi Intratest dimap tarafından 2-3 Mayıs tarihlerinde 1003 kişiye sorularak yapıldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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