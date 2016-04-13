"Camilerde Almanca konuşulmalı"



Almanya'da koalisyonun küçük ortağı, Bavyera Eyaleti'nde örgütlü Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, İslam'la ilgili bir yasa hazırlanmasını istedi

Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada "Bizim ülkemizdeki insanların buraya entegre olmasını engelleyen siyasi İslam'ı daha güçlü ve eleştirel bir şekilde tartışmaya açmalıyız" diyen Scheuer, İslam'la ilgili olarak özel bir yasa hazırlanması gerektiğini savundu.

Scheuer, "Camilerin veya İslami çocuk yuvalarının Türkiye veya Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından finanse edilmesinin sona erdirilmesi gerekiyor" dedi.

"İmamlar Almanya'da eğitilmeli"

CSU'lu politikacı, Almanya'da görev yapan bütün imamların Almanya'da eğitilmesi ve Almanya'nın temel değerlerini paylaşması gerektiğine dikkat çekti.

Scheuer, "Radikal dünya görüşlerinin Almanya'ya ithal edilmesi kabul edilemez. Camilerde Almanca konuşulması gerekiyor. Aydınlanmış Avrupa kendi İslamını oluşturmalı" dedi.

Scheuer söz konusu açıklamaları, İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere'in 'entegrasyona isteksiz' olan mültecilere yönelik yasal yaptırımlar uygulanması önerisi bağlamında yaptı. Scheuer gazeteye yaptığı açıklamada, "Bir taraftan uyum yasası hazırlarken, diğer taraftan camilerde verilen vaazlar ve bu vaazları veren kişilere karşı gözlerimizi yumamayız" dedi.