"Bu tehlike gerçek"



IŞİD’in Avrupa sahillerinde saldırı planladığına ilişkin basında çıkan haberler Die Welt gazetesinde Sascha Lehnartz imzalı yorumda şöyle değerlendiriliyor:

"Gerçekliğinin ancak saldırının meydana gelmesi ile ispatlanması, bu tarz haberlerin doğasında yatıyor. Güvenlik çevrelerinde meslek icabı sık sık fısıldaşılır ve bazen uydurulur. Ama bu fısıldaşmaların altında gerçeklerin yatmadığı anlamına da gelmez. Ve bu tehlike bir gerçek. Aralarında etkin bir biçimde korunması çok zor popüler tatil yerlerinin de olduğu hassas hedefler, IŞİD stratejisinin ayrılmaz bir parçası. Terör örgütü bunu şimdiye dek birçok kez hunharca ortaya koydu. Bu tür saldırların iki amacı var: Zaten kırılgan olan toplumları istikrarsızlığa sürüklemek ve korkumuzu artırmak. Eğer terör tehlikesi bizim tatil planlarımıza yön veriyorsa teröristler kazanmıştır."

Landeszeitung ise Almanya’nın Freital kentinde aşırı sağcılara yönelik düzenlenen ve 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonu yorum sütunlarına taşıyor:

"Terörle mücadele ekiplerinin Freital’da yaptığı operasyon aynı zamanda militanca sığınmacı ve göçmen karşıtlarına da bir mesaj. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, operasyondan 'yerel sağcı terörist yapılanmalara karşı önemli bir darbe' olarak bahsetti. Ama bu güçte bir mesajın çoktan gerekli olduğunu söylemiyor tabii. Özellikle de Saksonya’da. Aşırı sağcılar bu eyalette uzunca yıllar hiçbir engelle karşılaşmadan hareket ettiler. Bu da aşırı sağcılara olan ilgiyi artırdı. Freital neredeyse yabancı düşmanlığı ve mültecilere saldırı ile eş anlamlı hale geldi. Freital’daki operasyon kesinlikle münferit bir olay olarak kalmamalı. Aşırı sağcı yapılanmalara yönelik operasyonların devamı gelmeli. Ta ki son boş kafalı da şiddet tekelinin sadece demokratik hukuk devletinde olduğunu anlayana dek."

Dresden merkezli Sächsische Zeitung’un aynı konuya ilişkin yorumunda ise önemli bir soruya dikkat çekiliyor:

"Polisin ve iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu gelişmeyi neden daha önce durduramadıkları, açıkta kalan bir soru. Nitekim bu bölgede şimdiye dek yaşanan sayısız şiddet olayları ve saldırılar alarm zillerinin çoktan çalmasına neden olmalıydı. Oysa basında bunun haberleri yapıldığında bile bazı yerel politikacılar çok agresif tepkiler vermişti. Diğer yandan federal savcılığın katı tedbirler alması, güvenlik birimlerinin geçmiş yıllardaki başarısızlıklarından bir ders çıkardıklarının bir kanıtı. Şimdi federal kurumlar duruma çok daha erken eğiliyor ve haklı olarak çok daha çabuk bir biçimde yetkilerini kullanıyor ve federal terörle mücadele ekiplerini devreye sokuyor."

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl’ün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırlaması da Alman basınında öne çıkan bir diğer konu. Südwest Presse bu buluşmayı şöyle değerlendiriyor:

"Orban ve Kohl’ün Oggersheim’daki buluşmalarının dile getirilmemiş mesajı çok açık: Burada görevdeki Almanya Başbakanı’nı eleştiren, ama gerçekte Angela Merkel’in göç politikası karşısında durmadıkları yalanını şaşkın kamuoyuna yutturmak isteyen iki kişi buluşuyor. Ancak gerçekler tam tersini söylüyor. Zaten Merkel bu iki biraderin ruhunu okumayı biliyordur."