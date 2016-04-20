"Böhmermann yasası" tartışması



Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanı Thomas Kutschaty, yabancı devlet adamları ve diplomatik temsilcilere hakarete cezayı düzenleyen 103'üncü maddeyi Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) gündemine taşıyarak Ceza Yasası'ndan çıkarmayı öngördüklerini açıkladı.

"YargıErdoğan'ın özel hassasiyetlerini dikkate almak zorunda değil"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Kutschaty, "Rheinische Post" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan açıklamasında, "Eyalet Temsilciler Meclisi'nde 'majestelerine hakarete' ceza öngören yasal düzenlemeyi derhal ortadan kaldıran bir girişim başlatmak istiyorum. O zaman sayın Böhmermann da mahkûm edilemez" ifadelerine yer verdi. Kutschaty, "Yargı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel hassasiyetlerini dikkate almak zorunda değil" görüşünü savundu.

Merkel izin verdi, 2018'i tarih gösterdi

Başbakan Angela Merkel, koalisyon ortağı SPD'nin muhalefetine rağmen Böhmermann hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Merkel, suçlamaya dayanak oluşturan Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması için de girişimde bulunacaklarını ve 2018'e kadar bu maddenin yerini alacak bir yasa tasarısı hazırlanacağını açıklamıştı.

"Böhmermann'ın ceza alma ihtimali gündeme getiriliyor"

Federal hükümetin yasayı 2018'de kaldırmak istemesini eleştiren Kutschaty, "Böylece Böhmermann'ın majestelerine hakaretten dolayı ceza alma ihtimali gündeme getiriliyor" dedi. "Rheinische Post" gazetesinin haberine göre Kuzey Ren-Vestfalya temsilcileri yasanın kaldırılması yönündeki önergenin Eyalet Temsilciler Meclisi'nin Hukuk Komisyonu'nda 27 Nisan'da, genel kurulda ise 13 Mayıs'ta tartışılmasını hedefliyor.

Eyalet Temsilciler Meclisi'nde SPD ve Yeşiller çoğunlukta

Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanlığı çevreleri Hamburg ve Schleswig-Holstein'ın destek güvencesi verdiklerini, tasarıya başka eyalet yönetimlerinin de sıcak baktığını bildirdi. Eyalet Temsilciler Meclisi'nde SPD ve Yeşiller çoğunlukta bulunuyor.