Alman temsilciliklerinin terör uyarısı nedeniyle kapatıldığı Türkiye’de

son durum ve AB-Türkiye zirvesi bugünkü Alman basınında öne çıkan

konular.

Türkiye'deki terör tehdidine yönelik Frankfurter Allgemeine Zeitung

şu yorumu paylaşıyor okurlarıyla:

„Birçok Türk kanlı geçecek bir yıla hazırlanıyor. Militan Kürtler ülkenin

güneydoğusundaki savaşı batıdaki büyükşehirlere taşıma tehdidinde

bulunuyor. Başka hiçbir ülkede olmadığı kadar yerini sağlamlaştıran

IŞİD de buradan kolaylıkla üçüncü ülkeleri hedef alabiliyor. Ancak

istikrarsız bir Türkiye, sığınmacı krizinde Ankara’ya ihtiyaç duyan

Avrupa Birliği’nin çıkarına değil. Türkiye ılımlı Kürtlerle bir yıl önce

kestiği diyalog sürecini yeniden başlatırsa, bir nebze istikrara

kavuşabilir yeniden. En azından bir terör tehlikesi azalmış olur.”

Türkiye’nin içinde bulunduğu tablo, başkent Berlin’de çıkan Die Welt

gazetesinin yorum sütununa şu satırlarla yansıyor:

„Geçen yılki genel seçimlerden bu yana binden fazla insan siyasi

şiddetin kurbanı oldu. Siviller, güvenlik güçleri, PKK’lılar. Ama tüm

bunlar bir kişiyi pek rahatsız etmiyor gibi görünüyor; bu kişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan toplumsal barışın

kendine getirisi olmadığını deneyimledi. 2013’te PKK ile ateşkesin

ardından Gezi protestoları ve çevresindeki isimlere yönelik yolsuzluk

soruşturmaları geldi. Barışa değmiyor. Ama Erdoğan kriz döneminde,

savaş zamanında yandaşlarını harekete geçirebiliyor ve giderek

artan oranda devlet ve toplumun bölümlerini kendi kontrolü altına

sokabiliyor. O yüzden Erdoğan’ın bu kadar özlemle istediği başkanlık

sisteminin de ülkede barış ve huzuru sağlayacağını beklememek

lazım.”

Aynı konuda Karlsruhe’den Badische Neueste Nachrichten şu

yorumu yapmış:

„Türkiye artık geçen on yılda hakim olan demokratik reformlar

döneminden çok uzak. Ülke giderek otoriter bir sistemde

donakalmaya gidiyor. Türkiye böyle kesinlikle daha güvenli

olmayacaktır. Baskı sonuçta karşı tepki yaratır, bu nedenle gelecek

hafta ve aylarda saldırılar olacağından ve terör tehditleri

geleceğinden yola çıkmak gerek.”

Türkiye ve AB liderleri Brüksel’deki zirvede sığınmacı krizine çözüm

bulmaya çalışıyor. Handelsblatt gazetesinin zirveye ilişkin yorumu

şöyle:

„Avrupa Birliği üyelerinin Birliğe

ihtiyaçları var, zira özellikle

küreselleşen dünyamızda ülkeler daha da savunmasız bir konumda.

Savaştan ve yoksulluktan kaçarak Avrupa'ya gelen sığınmacıların

ışığında bu noktanın günün birinde iyice idrak edilmesi gerek.

Avrupa'nın Türkiye ile anlaşması en yüksek standartlara uymasa da,

bu, prensiplerden yoksun bir Avrupa'nın çökmeye mahkum olduğu

anlamına gelmiyor. Ama artık sulu gözlerle nasıl da başarısız

olunduğunu tekrarlamanın da bir sonunun gelmesi gerek. Avrupa

yandaşları aksi takdirde kaş yapayım derken göz çıkaracaklar.”