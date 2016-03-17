Alman temsilciliklerinin terör uyarısı nedeniyle kapatıldığı Türkiye’de
son durum ve AB-Türkiye zirvesi bugünkü Alman basınında öne çıkan
konular.
Türkiye'deki terör tehdidine yönelik Frankfurter Allgemeine Zeitung
şu yorumu paylaşıyor okurlarıyla:
„Birçok Türk kanlı geçecek bir yıla hazırlanıyor. Militan Kürtler ülkenin
güneydoğusundaki savaşı batıdaki büyükşehirlere taşıma tehdidinde
bulunuyor. Başka hiçbir ülkede olmadığı kadar yerini sağlamlaştıran
IŞİD de buradan kolaylıkla üçüncü ülkeleri hedef alabiliyor. Ancak
istikrarsız bir Türkiye, sığınmacı krizinde Ankara’ya ihtiyaç duyan
Avrupa Birliği’nin çıkarına değil. Türkiye ılımlı Kürtlerle bir yıl önce
kestiği diyalog sürecini yeniden başlatırsa, bir nebze istikrara
kavuşabilir yeniden. En azından bir terör tehlikesi azalmış olur.”
Türkiye’nin içinde bulunduğu tablo, başkent Berlin’de çıkan Die Welt
gazetesinin yorum sütununa şu satırlarla yansıyor:
„Geçen yılki genel seçimlerden bu yana binden fazla insan siyasi
şiddetin kurbanı oldu. Siviller, güvenlik güçleri, PKK’lılar. Ama tüm
bunlar bir kişiyi pek rahatsız etmiyor gibi görünüyor; bu kişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan toplumsal barışın
kendine getirisi olmadığını deneyimledi. 2013’te PKK ile ateşkesin
ardından Gezi protestoları ve çevresindeki isimlere yönelik yolsuzluk
soruşturmaları geldi. Barışa değmiyor. Ama Erdoğan kriz döneminde,
savaş zamanında yandaşlarını harekete geçirebiliyor ve giderek
artan oranda devlet ve toplumun bölümlerini kendi kontrolü altına
sokabiliyor. O yüzden Erdoğan’ın bu kadar özlemle istediği başkanlık
sisteminin de ülkede barış ve huzuru sağlayacağını beklememek
lazım.”
Aynı konuda Karlsruhe’den Badische Neueste Nachrichten şu
yorumu yapmış:
„Türkiye artık geçen on yılda hakim olan demokratik reformlar
döneminden çok uzak. Ülke giderek otoriter bir sistemde
donakalmaya gidiyor. Türkiye böyle kesinlikle daha güvenli
olmayacaktır. Baskı sonuçta karşı tepki yaratır, bu nedenle gelecek
hafta ve aylarda saldırılar olacağından ve terör tehditleri
geleceğinden yola çıkmak gerek.”
Türkiye ve AB liderleri Brüksel’deki zirvede sığınmacı krizine çözüm
bulmaya çalışıyor. Handelsblatt gazetesinin zirveye ilişkin yorumu
şöyle:
„Avrupa Birliği üyelerinin Birliğe
ihtiyaçları var, zira özellikle
küreselleşen dünyamızda ülkeler daha da savunmasız bir konumda.
Savaştan ve yoksulluktan kaçarak Avrupa'ya gelen sığınmacıların
ışığında bu noktanın günün birinde iyice idrak edilmesi gerek.
Avrupa'nın Türkiye ile anlaşması en yüksek standartlara uymasa da,
bu, prensiplerden yoksun bir Avrupa'nın çökmeye mahkum olduğu
anlamına gelmiyor. Ama artık sulu gözlerle nasıl da başarısız
olunduğunu tekrarlamanın da bir sonunun gelmesi gerek. Avrupa
yandaşları aksi takdirde kaş yapayım derken göz çıkaracaklar.”