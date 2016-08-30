"Avrupa kendini kaleye dönüştürdü"



Mannheimer Morgen gazetesi de Suriye konusunu yorum sütunlarına taşımış:

“Tüm dünya kamuoyu gözünü Ortadoğu'ya çevirmiş durumda. Milyonlarca Suriyeli evini barkını yitirmiş durumda. Onlardan birçoğu Avrupa'ya sığınmayı deneyecektir. Ancak bunlar arasında çok azı Avrupa'da yeni bir yurt edinebilecek; çünkü Avrupa kendini yüksek duvarlarla çevrili bir kaleye dönüştürdü. Yeni bir savaş tarafı olan Türkiye'nin Avrupalılarla yaptığı mülteci anlaşmasıyla kirli işleri kabul etmiş olması da alaycılığın zirvesi. Bu anlaşmazlıkta hiçbir taraf sütten çıkmış ak kaşık değil.”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hafta sonu televizyondan yayınlanan "Yaz Söyleşisi"nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı, ancak başbakan adaylığı konusuna girmekten kaçındı. Merkel'in bu konuya değinmemesi bugünkü Alman gazetelerinde yoğun olarak ele alınıyor. Nürnberger Nachrichten gazetesinin yorumu bu çerçevede:

“Merkel'in gerçek bir hükümet açıklamasında bulunmasını herhalde boşuna bekleyeceğiz. Uyguladığı mülteci politikaları nedeniyle ülkenin duygusal açıdan bölünmüş olmasına nasıl tepki vermek, nasıl hükümet etmek istediğini açıklamak zorunda. Ama Merkel susmayı tercih ediyor. Ülkenin bu konuda yeniden birlik olmasına ilişkin hiçbir girişim belirtisi yok. Örneğin mülteciler konusunda ülkenin sosyal açıdan zayıf katmanlarının korkularını ortadan kaldırmak için girişimde bulunabilirdi. Mültecilerin topluma uyumu kimsenin durumunu olumsuz etkilemez; yeter ki sosyal politikalar uygulansın, polis ve yargı kurumları etkili çalışsın. Bu hususları içeren bir paket tüm ülke, yeni vatandaşlar ve burada uzun zamandır yaşayanlar için büyük bir fırsat olurdu. Önemli olan bu paketi hazırlamak.”

Rhein-Neckar-Zeitung'un yorumu da aynı konuya odaklı:

“Uzun yıllar Angela Merkel'in -en azından- tarz olarak selefi Helmut Kohl'den farklı olduğu düşünülürdü. Ne iktidar koltuğuna yapıştığı ne de ricalar üzerine değerli zamanını partisinin ve ülkesinin hizmetine sunan yüce bir kişilik gibi davrandığı düşünülürdü. Ama şimdi tam da bunları yapıyor. Merkel susmaya devam ederken, sarayın dalkavukları herşeyi dışarıya duyuruyor. Tüm bunlar kaçınılmaz olan şey gerçekleşene kadar, yani Merkel'in adaylığını açıklayacağı Essen'deki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kongresine kadar devam edecek.”