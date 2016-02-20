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Deutsche Welle

"Antisemitizme geçit verilmemeli"

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi başkanına göre sığınmacıların entegrasyon sürecinde öncelikli olarak ele alınması gereken konuların başında Yahudi düşmanlığı geliyor.

20 Şubat 2016 16:14


Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster ülkeye gelen sığınmacıların uyum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alman Neue Osnabrücker Zeitung’a konuşan Schuster kadın - erkek eşitliği gibi temel konuların ülkeye gelen sığınmacılara anlatılmasının önemini vurguladı. Ancak Almanya'da antisemitizmin asla tolere edilmeyeceğinin net bir şekilde açıklanmasına öncelik verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Schuster, ‘'Antisemitizmin tolere edilmemesi ve İsrail devletinin tanınması uyum kriterleri açısından önemli bir rol oynamak zorunda’’ diye konuştu.

‘'Sınırı aşınca klişeler yok olmuyor''

Schuster, ‘‘Buraya sığınma başvurusunda bulunanların büyük bir çoğunluğu Arap kökenli olduğu ve Yahudi ve İsrail karşıtı klişelerle yetişmiş oldukları için‘‘ entegrasyon sürecinin elzem olduğunun altını çizdi. Zira Schuster'e göre sığınmacılar Almanya sınırını aşar aşmaz kafalarındaki bu klişeler bir anda yok olmuyor.

Schuster ayrıca Federal Hükümetin Almanya’daki Yahudi topluluğunun varlığını kimsenin sorgulayamayacağı yönündeki açıklamalarına yönelik duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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