"Aile dizisi" yapana devlet desteği

Hükümetin Orta Vadeli program'ın sosyal hedefleri arasında aile bütünlüğünün korunması açısından yerli dizilere destek vermek de yer alıyor.



Türkiye'nin 2012 yılına kadar büyüme, işsizlik, milli gelir hedeflerini koyan ve para ve maliye politikasını belirleyen Orta Vadeli Program, barındırdığı sosysal hedefler noktasında yerli dizilere de el attı.



Habertürk'ün haberine göre program, aile kurumunu destekleyen dizilere destek verecek. Porgramın sosyal hedefleri arasında yer alan "Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi " başlığı adı altında yerli dizilere devlet desteği verilecek.



Bu amaçla verilecek destek şöyle tanımlanmış:



"Yazılı ve görsel basında ailenin bütünlüğünü ve önemimi vurgulayan aile içi ilişkilerin güçlenmesini hedef alan dizi, belgesel, çizgi film gibi yayınların yaygınlaşması desteklenecek."