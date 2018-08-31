33 ülke güzeli Kemer'de kampta

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, \'Fashiontv Model Awards\' dünya finali öncesi son seçimler, 33 güzelin katılımıyla Rixos Sungate Otel\'de yapılıyor.

Kemer\'in Beldibi Mahallesi\'nde bulunan Rixos Sungate Otel\'de bir haftadır kampta bulunan 33 ülkeden güzellerin katıldığı \'Fashiontv Model Awards\' yarışması için geri sayım başladı. Fashiontv Türkiye\'nin sahibi Enis Onat tarafından organize edilen yarışmanın bu gece düzenlenecek finalinde, jüri koltuğunda birçok ünlünün olması bekleniyor.

Final öncesi Rixos Sungate Otel havuzunda yapılan bikini şovun ardından otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin oylaması ile İsveçli güzel Stassy Yaramchuk bikini güzeli seçildi. Ülkesinde televizyon sektöründe çalışan Stassy Yaramchuk, güzelliği ve danslarıyla ilgi topladı. Yarışma finalinde 33 ülke güzelinden ilk 10\'a kalanlar, 7 Ekim tarihinde KKTC\'de yapılacak \'Fashiontv Model Awards\' dünya finaline katılacak.

Fashiontv Türkiye sahibi Enis Onat, \"Biz Miss Fashion Dünya Güzellik Yarışması\'nın son ayağını burada organize ediyoruz. Kazanan, ilk 10\'a giren kızlar Kıbrıs\'ta yapılacak dünya finaline katılacak\" dedi.

Yarışmada Türkiye\'yi ise İzmir\'den Rengin Kurt (23) temsil ediyor. 89-60-90 ölçülerindeki Rengin Kurt, Beykent Üniversitesi\'nde oyunculuk bölümünde okuyor. Rengin Kurt, \"İlk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım. Daha önce Sinema Güzeli Yarışması\'nda finale kalmıştım. Bu yarışmada yüz güzeli olmak istiyorum. Bunun ileride oyunculuğuma katkısı olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.



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