31 Ağustos İngiltere basın özeti

Financial Times ve Daily Telegraph gazetelerinde Kürtlerin Orta Doğu'daki geleceğine farklı açılardan bakan iki görüş yazısı dikkat çekiyor. Gazetelerin manşetlerindeyse AB'nin Apple'dan talep ettiği 13 milyar euroluk rekor vergi faturası var.

yazarı David Gardner, Türkiye destekli Cerablus harekatının ardından Kürtlerin Orta Doğu'daki karışıklıktan özerkliklerini artırarak çıkmasının çok zor hale geldiğini yazıyor:

"Kuzey Suriye'de çatışmalar devam ederken, Ağustos ayında yaşanan iki kritik gelişmeyi -Türkiye'nin doğrudan askeri müdahakesi ile Rusya - İran saflarının sıkılaşması- 5 yıldan fazla süredir devam eden savaşa nokta koyacak adımlar olarak yorumlamak zor. Ancak her iki gelişme de Suriye'deki Kürtlerin geleceğine yön verecek nitelikte.

"Suriye'deki çatışma şekil değiştirirken PKK ve PYD yine şansını fazla zorlamış gibi görünüyor.

"Suriye'deki Kürt militanlar Fırat Nehri'nin batısına savaşçı göndererek Türkiye'yi provoke etti. Bir yandan IŞİD'e karşı savaşıyorlardı anca öbür yandan amaçları kuzey Suriye'deki kantonları birleştirmekti.

"O sırada Putin ve Erdoğan da barıştılar. Daha sonra ABD'nin de desteklediği Cerablus harekâtı başlatıldı ve Washington Suriye'deki Kürt müttefiklerine Fırat'ın doğusuna çekilmelerini söyledi.

"Bu yaşananların hiçbirisi, Kürtlerin bölgedeki karmaşadan bağımsızlık ya da özerklikle çıkmasını sağlamaz.

"Rusya PYD'nin arkasından çekildi. Washington ise Türkiye'nin yanında duracağı yönünde sinyaller gönderiyor.

"Her ne kadar tüm bu gelişmelerin geçici olma ihtimali olsa da, Kürtlerin bağımsız bir devlet hayalleri için şanstan fazlasına ihtiyacı var."

yazarı Con Coughlin ise, Kürtlerin Orta Doğu'daki geleceğini ele aldığı yazısında "Türkiye ve Irak karşı çıkabilir, ancak bağımsız Kürdistan savı giderek güçleniyor' diyor:

"IŞİD ortaya çıkmadan önce Kürtlerin devlet kurma emelleri Ankara, Şam ve Bağdat tarafından bastırılıyordu.

"Ancak IŞİD'in kuzey Suriye ve Irak'ta yarattığı yıkım ve hukuksuzluk, Kürtler için yeni bir fırsat oldu.

"Kürtler verdikleri paha biçilmez destek ve fedakârlıklarla koalisyonun IŞİD'e karşı mücadelesini destekledi.

"Batılı siyasetçiler arasında Kürtlerin milliyetçi davasına sempati duyanların sayısı artıyor.

"Bağımsız bir Kürt devleti, giderek ortadan kaybolan modern Orta Doğu yapısı içerisinde Batı'ya güvenilir bir istihkâm sağlayabilir.

"Bağdat ya da Şam ile müzakere etmeye çalışmaktansa, bağımsız bir Kürdistan Batılı ülkelere dostane bir seçenek sunabilir."

Gazetelerin büyük ksımında olduğu gibi gazetesinde de Avrupa Komisyonu'nun Apple'a çıkardığı 13 milyar euroluk vergi borcu faturası manşette.

Dünyanın en büyük şirketinin dev bir vergi borcu faturasıyla karşı karşıya kaldığı ifade edilen haberde, Apple'ın söz konusu borcu ödemek durumunda kalması halinde Avrupa'daki yatırımlarını ve istihdam planlarını gözden geçireceğini açıkladığı aktarılıyor.

Haberde Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı yazılı açıklamaya da yer veriliyor:

"Garip bir duruma düştük. Bize 'borcunuz yok' diyen bir hükümete milyarlarca euroluk geriye dönük işletilen vergi borcunu södememiz talep ediliyor."

Şirketin 230 milyon dolar nakit parası olduğu da hatırlatılan haberde, Apple'ın söz konusu vergi borcu tutarını istediği takdirde kolaylıkla ödeyebileceği de hatırlatılıyor.