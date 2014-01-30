30.01.2014 - Alman basınından özetler



Bugünkü Alman gazeteleri Türkiye'de Merkez Bankası'nın faizleri artırma kararı, Katolik Köln Kardinali Joachim Meisner'in Müslüman ailelerle ilgili sarfettiği, tepki çeken sözler ve ABD Başkanı Barack Obama'nın "Birliğin Durumu"konuşmasıyla ilgili yorumlara ağırlık veriyor.

Die Tageszeitung, Türkiye ekonomisindeki zorlu süreci ve Başbakan'ın geleceğini taşıyor yorum sütunlarına:

"Erdoğan'ın gidişi Türkiye toplumu için sadece iyi olacaktır. Gezi protestolarından beri görülen çatışmacı tarz, partisinden çok Erdoğan'ın kibrinden kaynaklanıyor. Sadece muhalifller değil AKP içinde de bir çok partili çatışma yerine toplumsal uzlaşma istiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Abdullan Gül çok seviliyor. Bir çok kişi, Gül'ün toplumu sulhe kavuşturacağı görüşünde. Eğer yerel seçimlerde Erdoğan İstanbul ve Ankara'da kaybederse, belki AKP Erdoğan'dan kurtulmaya çalışacak, ılımlı olmaya başlayacaktır. Türkiye'nin ekonomik problemleriyse varolmaya devam edecektir."

Oldenburg'da yayımlanan Nordwest-Zeitung ise bugünkü sayısında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde yaşanan ekonomik krizi şöyle yorumluyor:

"Durumun ne kadar çaresiz olduğunu, Türkiye'de faizlerin aşırı derecede yükseltilmesi gösteriyor. Böylece yatırımlar kağıt üzerinde daha cazip hale geliyor. Ancak faizlerin yükseltilmesinin, Türkiye'ye yatırımların geri çekilmesini durdurup durduramayacağı, belirsiz. Belli ki şu sıralar kalkınmanın eşiğindeki ülkelere ve onların hükümetlerine yönelik genel bir güven eksikliği söz konusu. Buna bir de ABD Merkez Bankası'nın faizler konusundaki değişiklik politikasının (Türkiye'nin de dahil olduğu) kalkınmanın eşiğindeki ülkelerden yeniden para çıkması korkusu ekleniyor. Bu da dünya ekonomisinde normalleşmeye dönülmesinin henüz söz konusu olmadığını gösteriyor."

Bugünkü Alman gazetelerinde yer bulan bir başka önemli konu ise Köln Kardinali Joachim Meisner'in, muhafazakâr Katolik bir gruba yönelik konuşmasında, "Sizden bir aile, üç Müslüman ailenin yerini tutar" şeklindeki, tepki çeken sözleri. Saarbrücker Zeitung konuyu şöyle yorumluyor:

"Kardinal Meisner'den emekliliğe ayrılmasından kısa bir süre önce bir pot daha. Meisner bir kez daha Katolik Kilisesi'nin muhafazakâr savunucusu profili çizmek ve hafızalarda böyle mi kalmak istiyor? Mümkün. Her halükârda Müslüman ailelerle ilgili sözleri sadece talihsiz değil, aynı zamanda aptalca ve gereksiz. Bir Hrıstiyan, hele ki bir kardinal insanların değeri konusunda atıp tutmamalı. Allah'ın nazarında hepimiz eşitiz. Ama Kardinal Meisner'in nazarında değil."

Die Welt gazetesi bugünkü sayısında, ABD Başkanı Barack Obama'nın "Birliğin Durumu" konuşmasını ele alıyor. Yorumda şu satırları okuyoruz:

"Bu, Barack Obama'nın halka altıncı seslenişi. İlk bakışta diğer konuşmalarıyla benzer görünüyor. İkinci bakışta ise bu konuşmasının farklı olduğu hemen anlaşılıyor. ABD Başkanı'nın bu sefer söyledikleri değil, söylemedikleri önemli. Obama, 'zenginlerden daha fazla vergi alınacak' demedi. Cumhuriyetçileri, köşeye sıkıştırıp, 'göç politikasında pasifsiniz' demedi. El Kaide'ye karşı şu zaferi aldık, bunu kazandık demedi. Görevinin beşinci yılında Obama, dünyanın istekler ve beklentiler dahilinde işlemediğini anladı. Obama'nın üzerinde görev süresinin sonuna yaklaşmanın yükü var. Amerikalıların deyimiyle 'Topal ördek dönemi".