30 Kasım şehitleri anıldı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta 30 Kasım 1853\'teki Rus donanması tarafından Sinop Limanı\'na düzenlenen baskında gemileri batırılarak şehit düşen yaklaşık 2 bin 800 asker düzenlenen törenle anıldı.

Rus donanmasının yaptığı baskında şehit düşen 2 bin 800\'e yakın şehit asker için Sinop Müzesi bahçesinde anma programı düzenlendi. Törene Sinop Valisi Hasan İpek, Başsavcı Duygu Bayar, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Şehitler Anıtı\'na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlamını belirten konuşmaların ardından sona erdi.



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