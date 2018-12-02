30 DÜKKAN ALEV ALEV YANDI

Sakarya\'nın Karasu ilçesinde yaklaşık 30 ahşap dükkanın bulunduğu çarşı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Saat 04.30 sıralarında, Karasu Sahil Parkı karşısında bulunan ahşap dükkanlarda yangın çıktı. İçerisinde bir kafe, aksesuar, aperatif yiyecek satışlarının yapıldığı dükkanların bulunduğu çarşıda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın iş yerlerinin ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Karasu, civar ilçeler ve Adapazarı\'ndan bölgeye 9 itfaiye aracı ve 20 personelle gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 500 metrekare alana yayılan çarşıda çıkan yangın, itfaiyenin çabalarıyla 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında çarşıda bulunan tüm iş yerleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının boyutu ise gün aydınlandığında ortaya çıktı. Yangın sonrasında çarşıdaki iş yerlerinin yerle bir olduğu görüldü. Yangının neden çıktığı ve hasar yapılan inceleme sonrasında tespit edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, \"Bize sabaha karşı 04.38 civarında ihbar geldi. Basit yapılar beton yok. 30 civarında ufak dükkanlar yandı. İhbarın ardından merkez itfaiye, Karasu, Kaynarca ve Kurudere itfaiyeleri 9 araç 20\'ye yakın personelle yangını yönettik. 7.30 itibariyle yangın söndürülmüş, kontrol altına alındı. Hasarın ne olduğunu tespit edeceğiz.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-Yangın sonrası

-Söndürme çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), (DHA)

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