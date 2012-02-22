30 bin yıllık tohum yeniden çiçek açtı

T24- Sibirya’da buzulların içinde bulunan 30 bin yıllık bir sincap yuvasından çıkan tohum, Rus bilim insanlarınca yeniden filizlendirildi. Böylece 30 bin yıl sonra tekrar doğan çiçek, kutup bölgesi karanfilinin atası çıktı.

Rus bilim insanları, buzul çağından kalma bir bitki tohumunun 30 bin yıl sonra yeniden yeşermesini sağladı. Sibirya’nın kuzey kutup dairesi içinde kalan Magadan bölgesinde, binlerce yıllık donmuş topraklarda fosil araştırması yapan Rusya Bilimler Akademisi biyologları, buz tabakasının 38 metre altında bir sincap yuvası buldu. Sincabın 31 bin 800 yıl önce yaşadığı tespit edildi. Ancak asıl sürpriz, sincabın yuvasından çıktı. Yuva yapmak için kullanılan bitkilerden bazılarında tohum vardı.



Dünyanın en yaşlı çiçeği



Bir yıl süren çalışmaların ardından, 30 bin yıllık bu tohumun filiz vermesi sağlandı. İlk yapraklar şekillendiğinde, tohumun günümüzde yine kutup bölgesinde yetişen bir karanfil türü “Silene Stenophilla”nın atası olduğu, ancak bir dizi genetik farklılığı bulunduğu tespit edildi. Rus bilim insanlarının canlandırdığı bitki, dünyanın en yaşlı bitkisi unvanını ele geçirdi. Bu rekor daha önce İsrail’de bulunan tohumu yeniden canlandırılan 2 bin yıllık Finike ağacına aitti.



Tohumunu göremeden öldü



Dünyanın en yaşlı bitkisinin keşfinde talihsiz bir olay da yaşandı. 30 bin yıllık bitkiyi canlandırmayı başaran Rus bilim adamı Dr. David Gliçenski, sürpriz çalışmanın dünyaya duyurulmasına iki gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dr. Gliçenski ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın buzul çağında yok olmuş dinozor ve mamut gibi hayvanların yeniden canlandırılmasının yolunu açabileceği ileri sürülüyor.

Kutup bölgesi karanfilinin (sağda) atası tohum, 32 bin yıllık bir sincap yuvasında bulundu. Bu sincabın da, Buz Devri’nin (Ice Age) bir meşe palamudu peşinde binbir bela atlatan sevilen çizgi karakteri gibi (üstte), tohumu sakladığı sanılıyor.