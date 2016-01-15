3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Aaydın'ın Nazilli ilçesinde, eşinin evi terk etmesi sonrası 3 çocuğuyla birlikte yaşayan 26 yaşındaki Aysel E.'nin çocuklarından 3 yaşında M.E.'yi döverek öldürdüğü iddia edildi. Polisteki ifadesinde sadece birkaç tokat attığını ve çocuğunun ranzadan düştüğünü öne süren anne Aysel E. gözaltına alınırken, annenin diğer 2 çocuğu, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 12.30 sıralarında, Eyrek Mahallesi Rahman Apartmanı'nın üçüncü katında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan 4 ay önce Nazilli'ye taşınan ve elektrikçi olan eşi 34 yaşındaki Akın E.'nin evi terk etmesiyle çocukları 6 yaşındaki Y.E., 1 yaşındaki C.E ve 3 yaşındaki M.E. ile yaşamaya başlayan Aysel E., iddiaya göre geçen hafta ortanca çocuğuna şiddet uyguladı. Komşuların şikayeti üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan küçük M.E., tedavisinin ardından darp raporu düzenlenerek taburcu edildi. Çocuklar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yetkililer inceleme başlattı. Polis merkezinden serbest Aysel E., daha sonra çocuklarını geri aldı.

"Sadece birkaç tokat vurdum, ranzadan düştü"

Bugün tekrar evden gürültü duyan komşular yine annenin şiddet uyguladığını düşünerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, dövülen küçük M.E.'ın nabzının atmadığını belirledi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen küçük M.E., hayata döndürülemedi. M.E.'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.E., kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı izlerin dışında sırtında sigara söndürüldüğünü gösteren yaraların bulunduğu iddia edilirken, anne Aysel E. gözaltına alındı. Aysel E., emniyette çocuklarına 'Sadece birkaç tokat vurdum. Ranzadan düştü' dediği öğrenildi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aysel E.'ye hastane personelinin de tepki gösterdiği görüldü. Polis anneyi tepkilerden korumak için hızla götürdü. Diğer 2 çocuk ise polis tarafından bir kez daha Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Baba Akın E. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

