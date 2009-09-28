3 Türk Almanya Meclisi'nde

Deligöz 4'üncü kez mecliste

Deligöz, meclise 4'üncü kez seçilmekten büyük mutluluk duyduğunu, önem verdiği konularda çalışmayı sürdürme olanağı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



Sol Parti'nin Kuzey Ren Vestfalya eyalet listesinden milletvekili adayı olan Sevim Dağdelen de ikinci kez meclise girmeyi başardı. Almanya'nın Duisburg kentinde doğan ve hukuk bilimleri öğrenimi gören Dağdelen, 2005 yılının ekim ayından bu yana Bundestag üyesi.



Öte yandan, Köln kentinden SPD için milletvekili adayı olan federal meclis üyesi Lale Akgün ise 3. kez aday olduğunu, ancak seçimleri kazanamadığını belirterek, siyasetten çekilme kararı aldığını söyledi. Stuttgart kentinden doğrudan aday olan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir de Federal Meclis'e girmeyi başaramadı. Özdemir, seçmen oylarının 29,9'unu aldı. Özdemir, 2015 yılında yapılacak genel seçimlere yeniden katılmak istediğini bildirdi.



Merkel'in zaferi



Almanya'da dün yapılan genel seçimlerde sandık başı anketlerine göre, Sosyal Demokrat SPD, tarihi bir çöküş yaşadı. Angela Merkel'in Hıristiyan Demokartları'nın, merkez sağ Liberal Demokratlar ile koalisyon kurması ihtimali ağırlık kazandı.

Hür Demokrat Parti'den (FDP) Aşağı Saksonya eyalet listesinden ilk kez milletvekili adayı olan Serkan Tören, Federal Meclis'e girdi.Böylece FDP, Almanya'daki genel seçimlerde ilk kez bir Türk kökenli bir milletvekili çıkarmış oldu.Stade kentinde bulunan 'Schraders' adlı kafede, seçim sonuçlarını annesi Nejla Tören (66), kızkardeşi Pınar Wendt (43), FDP'nin Stade kenti parti örgütü başkanı Wolfgang Ehlers ve partili arkadaşlarıyla birlikte izleyen Tören, 'Çok mutluyum. 1993 yılından bu yana FDP'de aktif olarak çalışmaktayım. CDU ve FDP koalisyon hükümeti kurarsa, ilgili bakanlıkların içişleri ya da dışişleri komisyonlarında görev almak isterim. Türkiye'nin yeri Avrupa'dır. Türkiye'nin AB'ye girmesi konusuna ağırlık vereceğim' dedi.Nejla Tören de, 'Oğlum adına çok sevinçliyim. 7 ay önce babasını kaybetmişti. Babası oğlumun milletvekili olmasını çok istiyordu. Buruk bir sevinç içindeyim' diye konuştu.Yeşiller Partisi'nin Bavyera eyalet listesinden milletvekili adayı olan Ekin Deligöz de 4'üncü kez meclise girmeyi başardı. Tokat doğumlu Deligöz, 2005 yılının kasım ayından bu yana meclisteki aile, kadın ve gençlik komisyonunun başkan yardımcılığını yapıyor.