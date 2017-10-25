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Spor

3 saatlik maçın galibi Williams

3 saat 15 dakika süren mücadeleyi Venüs Williams 2-1 kazandı

25 Ekim 2017 12:03

WTA Finalleri Beyaz Grup'ta ilk maçlarını kaybeden Venus Williams ile Jelena Ostapenko  karşı karşıya geldi. Letonyalı rakibini 3 saat 15 dakika süren mücadele sonucunda 7-5, 6-7 ve 7-5'lik setlerle mağlup eden Williams, gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.

Toplam 20 kez servis kırılan maça iki tenisçinin de basit hataları damga vururken, Ostapenko'nun 39 basit hatasına karşı 30 basit hata yapan Williams, ikinci setinde bir maç puanından yararlanamadığı mücadeleyi üç sette galip tamamladı.

Dünya 5 numarası Venus Williams gruptaki son maçında dünya 2 numarası Garbine Muguruza ile karşı karşıya gelecek. İlk kez katıldığı WTA Finalleri'ne grup aşamasında veda eden 7 numara Jelena Ostapenko ise Karoline Pliskova'nın rakibi olacak.

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