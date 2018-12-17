3. Lig'de umutlar Play-Off'ta

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'de ilk yarı maratonu dün oynanan maçlarla tamamlanırken 4 Ege ekibi devreyi Play-Off hattında bitirdi, ikinci yarı öncesi umut tazeledi. Ligde 1. Grup\'ta Nazilli Belediyespor ve Tire 1922, haftalardır zirve yarışından kopmadı. Son maçta evinde Yomraspor\'u 2-1 mağlup eden Tire, 16 haftalık ilk etabı 30 puanla 3. sırada, lider Nevşehir Belediyespor\'un yalnız 3 puan gerisinde tamamladı. Devreye Körfezspor\'u iç sahada 5-1 yenerek giren Nazilli, 29 puanla 4. sıradan zirveyi takip ediyor.

Son 3 yılda 3. Lig\'de 2 kez final oynayıp Play-Off\'un gediklisi olan Kızılcabölükspor, sezon başından bu yana yarıştan kopmadığı 2. Grup\'ta 17 maçlık devreyi 2-0\'lık Pazarspor galibiyetiyle 3. bitirdi. 30 puanlı Denizli temsilcisinin lider Kırşehir Belediyespor\'la arasında yalnız 3 puan var. Ligde 3. Grup\'ta bir ara düşme hattına gerilemesine rağmen son 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Turgutluspor da 27 puanla 5. sırada yer alıyor.