3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI





Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli yazışmaları yapan ve örgüte yeni katılan kişilere eğitim verdiği ileri sürüldü.

İstanbul TEM ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Balıkesir illerinde gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda G.D., M.Ö., T.G., G.A., A.H.G.,E.İ.K. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli yazışmaları yapan ve örgüte yeni katılan kişilere eğitim verdiği ileri sürüldü.









