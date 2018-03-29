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3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına aldı

29 Mart 2018 13:04


 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli yazışmaları yapan ve örgüte yeni katılan kişilere eğitim verdiği ileri sürüldü. 
İstanbul TEM ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Balıkesir illerinde gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda G.D., M.Ö., T.G., G.A., A.H.G.,E.İ.K. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli yazışmaları yapan ve örgüte yeni katılan kişilere eğitim verdiği ileri sürüldü. 
 
 
 

 
 

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