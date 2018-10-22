3. havalimanı işçilerinden iş bırakma eylemi

İstanbul'da yapılan 3. havalimanının işçileri üç aydır maaşlarını almadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

İGA bünyesinde faaliyet gösteren DSG firmasında çalışan işçiler ağustos, eylül ve ekim ayında maaş alamadıklarını belirtti.

İnşaat ve Yapı İşçileri Senikası (İYİSEN) tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan eyleme ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

“3.Havalimanı'nda İGA bünyesinde faaliyet gösteren DSG firmasında çalışan inşaat işçisileri üç aydır maaşlarını alamadıkları için iş bırakma eylemi gerçekleştirdi."

3. havalimanı işçileri, geçen haftalarda da asgari taleplerinin karşılanması için eylem başlatmıştı. Şantiyeye sabaha karşı yapılan baskınlarda birçok işçi gözaltına alınmış, bir kısmı da tutuklanmıştı.