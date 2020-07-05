3 haftalık bebeğini boğarak öldürdü

Pınarbaşı'ya bağlı Kemaliye mahallesinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirdiği kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı.

Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., Melek’i boğazını sıkarak yaşamına son verdikten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.

Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek’in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili işlem başlatıldı. (İHA)