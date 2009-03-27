3 general nasıl yargılanacak?

Ergenekon savcılarının “Dosyalarını ayırdık” dediği eski kuvvet komutanları Yalman, Örnek ve Fırtına’yla ilgili nasıl bir süreç işleyeceği, kim tarafından yargılanacakları merak konusu...



Savcılar, Aytaç Yalman, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına’nın görevdeyken darbeye zemin hazırlama planlarına iştirak ettiklerini vurguluyor. Ancak aynı cümlede, komutanların Ergenekon ile irtibatlarının tespit edilemediği kaydediliyor. Yine iddianamede “Fiillerin askeri mahalde yapılmış olması suçu askeri bir suç haline getirmez” deniliyor. Hukukçular ise şu ihtimaller üzerinde duruyor:



1. Savcılık kuvvet komutanlarıyla ilgili işlem konusunda henüz net bir karara varmadı. Biraz daha delil toplayacak.



2. Komutanlar için terör örgütünün eylemlerine iştirak ettikleri gerekçesiyle yeni bir iddianame hazırlanacak.



3. Dosya askeri savcılığa gönderilecek. Askeri savcılık işlem yapmak için Genelkurmay Başkanı’ndan izin isteyecek.

