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Dünya
Deutsche Welle

3 binden fazla Avrupalı cihatçı

IŞİD örgütünün saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a giden Avrupalıların sayısının arttığı açıklandı.

26 Eylül 2014 19:27


Avrupa Birliği Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, BBC'ye yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'a savaşmaya giden Avrupalı cihatçıların sayısının artığını kaydetti.

Kerchove, Suriye ve Irak'a savaşmaya giden, hava saldırılarında hayatını kaybeden ya da yeniden Avrupa'ya geri dönen cihatçıların toplam sayısının 3 bini geçtiğini açıkladı. Gilles de Kerchove, bu sayının henüz yılın ilk aylarında 2 bin olduğunu dikkat çekti.

Gilles de Kerchove, ABD ve müttefiklerinin Irak ve Suriye'de IŞİD örgütünü hedef alan hava operasyonlarının, radikallerin Avrupa'da saldırı düzenleme tehlikesini artıracağını da ifade etti.

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, ayrıca rakip terör gruplarının, etkilerinin daha yüksek olduğunu göstermek amacıyla yeni saldırılar planlayabileceğini belirtti.

Kerchove, IŞİD'in son dönemde öne çıkmasının, hala etkisi olduğunu ispat etmek amacıyla El Kaide'nin saldırı planlamasına yol açabileceğini kaydetti.

İnfazcının kimliği tespit edildi

Öte yandan FBI Başkanı James Comey, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff'u infaz eden IŞİD üyesinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti. Comey, ABD ve İngiltere'nin yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında, infazcının adını vermekten kaçındı.

New York Times gazetesi, infazcının kimlik tespiti için ses tanımlama programları ve IŞİD'e katılan Avrupalı cihatçılara ait veriler kullanıldığına yer verdi.

İngiliz yetkililer infazcının İngiliz aksanı nedeniyle İngiltere'den Suriye'ye savaşmaya giden bir Rap şarkıcısından şüpheleniyordu. Ancak gazete yetkililere dayandırdığı haberinde, bu şüphenin yanlış olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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