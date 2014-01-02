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Dünya

2'ye karşı 55 kişilik maç!

Japonya'da 2 futbolcu 55 kişilik çocuk takımınına karşı oynadı

02 Ocak 2014 22:57

Japonya'da bir televiyon programı için düzenlenen maçta 2 futbolcu, 50 çocuk ve 5 kaleciden oluşan takımı yenmeyi başardı.

Japon futbolcular Mancester United'da forma giyen Shinji Kagawa ve Nünberg'de oynayan Hiroshi Kiyotake bir televizyon programı için futbol akademilerinde forma giyen 55 çocuğun karşısına çıktı.

Tüm yeteneklerini sergileyen oyuncular alan daraltmaya çalışan çocuklara topu kapma şansı vermedi. Profesyonel futbolcuları, çocuk takımının 5 kişiden oluşan kaleci ordusu da durduramadı. Karşılaşmadan galip ayrılan Kagawa ve Kiyotake, topu ağlara gönderdiklerinde de çocuklar kadar eğlendiler.

 

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