2B başvuru tarihleri belli oldu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı ve iadesi işlemlerine “13 Şubat 2013” tarihi itibariyle başlanacağını açıkladı.

Şimşek, yaptığı açıklamada 500 bin başvuru aldıklarını belirtti. Başvuru yapanlar rayiç bedellerini “www.milliemlak.gov.tr” adresinden öğrenebilecekler

2B taşınmazlarını rayiç bedellerinin, defterdarlıklar veya malmüdürlükleri tarafından tespit edildiğini kaydeden Maliye Bakanı Şimşek, 2B arazilerinin satışından bu yıl için 4,8 milyar lira gelir planlanmakla birlikte toplam 9,8 milyar lira gelir elde edileceğini tahmin edildiğini söyledi.

Şimşek “Bu gelirlerin yüzde 3'ü tarihi eserlerimizin onarımı, yüzde 15,2'si afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, kalanı bütçe imkanları dahilinde yeni orman alanlarının oluşturulması amacıyla kullanılacaktır” diye konuştu.

2B arazilerinin satışı için hak sahipleri 28 Şubat 2013 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.