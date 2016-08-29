29 Ağustos İngiltere basın özeti

ÖSO'nun Suriye'de Türkiye'nin desteğiyle ilerleyişine devam etmesinin yanı sıra Ukrayna'da gerilimin tekrar tırmanışa geçmesi ve Türkiye'deki basın özgürlüğü İngiltere basınında yer bulan haberler arasında.

gazetesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Fırat Kalkanı' olarak adlandırdığı Suriye harekâtını konu alan haberinde "Türkiye Kürt militanlara saldırılarını artırdı" başlığı kullanılıyor:

"Türk topçusu ile uçaklarının desteğini alan Suriyeli muhalifler, Kürt militanların elindeki bölgelere doğru ilerleyişini sürdürüyor.

"Çatışmaların şiddetlenmesi ABD'yi zor durumda bırakabilir. Washington, IŞİD'e karşı etkin mücadele gösteren Suriyeli Kürtleri uzun süredir destekliyordu.

"Çatışmalarda şu ana kadar en az 35 sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Temelini Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Şervan Derviş ise operasyonlara 50 Türk tankının da katıldığını ifade ediyor.

"Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin komutanı Ahmed Osman, birliklerinin bir sonraki hedefinin Menbic olacağını belirtiyor.

"Bir diğer muhalif komutan Mustafa Sanyari ise güçlerinin iki cephede savaştığını belirterek El Rai çevresinde IŞİD'le, Cerablus'un güneyindeyse YPG ile çatıştıklarını söylüyor."

gazetesinde Constanze Letsch imzalı bir haberdeyse, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de basın özgürlüğünün daha da kısıtlandığı belirtiliyor:

" 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesinden bu yana Türkiye'de hükümet toplamda 102 yayın kuruluşunu kapattı. Bunların 45 gazete, 16'sı televizyon kanalı, üçü haber ajansı, 23'ü radyo istasyonu, 15'i dergi ve 29'u da yayıneviydi.

"100'ün üzerinde gazeteci içinse gözaltı kararları çıkarılmış durumda. Kimisi Fethullah Gülen ile ilişkilendirilen medya kuruluşlarında çalışan toplam 2.308 gazeteci işini kaybetti.

"Hükümet alınan kararların güvenlik gerekçeleriyle olduğunda ısrarcı. Gözaltına alınan gazetecilerin suç unsuru teşkil edecek faaliyetlerin içerisine girip girmediklerinin araştırıldığı belirtiliyor.

"Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, 'Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi yarı ve hükümet arasındaki yakın ilişkiydi. Bu ilişki basın özgürlüğü konusunda da belirleyici rol oynuyor" diyor.

Times gazetesindeyse bir süredir gerilimin tırmanmakta olduğu doğu Ukrayna'da yeni bir cephenin oluştuğu aktarılıyor:

"Donetsk'in kuzeyindeki Zaitseve kasabasında Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusunun siperleri o kadar yakın ki askerler birbirlerin küfredebiliyor ve karşılıklı olarak Ukrayna ve Rusya milli marşları çalınıyor. Taraflar karşı siperlere ara ara ateş açıyor.

"67 yaşındaki Ivan Polyanski, Zaitseve kasabasında kalan az sayıda sivilden birisi.

"Komşusunun evi Ukrayna ordusu için komuta merkezi haline getirilmiş. Polyanski'nin bir zamanlar mahallenin en güzel evi olan eviyse atılan bir havan topu nedeniyle tamamen çökmüş durumda.

"Ukrayna hükümeti ve ayrılıkçılar arasında yeni bir barış anlaşması için çabalarsa devam ediyor.