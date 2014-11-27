28.11.2014 - Alman basınından özetler



Avrupa Parlamentosu, arama motoru hizmetleri ile ticari faaliyetlerinin birbirinden ayrılmasını öngören karar tasarısını onayladı. Parlamento'nun karar tasarısının hedefinde ise haksız rekabete yol açtığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan Amerikan arama motoru Google bulunuyor. Frankfurter Rundschau yorumunda haksız rekabetle mücadelede siyasetçilerin geç kaldığı ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiği görüşüne yer veriyor:

"Google sosyal ağlardan, akıllı telefon işletim sistemi Android'e kadar, çoğu ücretsiz olan ve her şeyi gözetleme potansiyeli bulunan uygulamaları sayesinde milyonlarca insanın dünyasına demir atmış durumda. Bu ekonomik ve aynı zamanda siyasi güç yarattı. Olayın bu noktaya gelmesinde politikacıların uzun bir süre Google gibi dev bir firmanın yol açabileceği tehlikeleri küçümsemesi yatıyor. Kartelleşme ve haksız rekabetle ilgili yasaların çok daha önce sertleştirilmesi gerekiyordu. Bir an önce bu durumun düzeltilmesi lazım. Rekabet kurumları haksız rekabeti engellemek için en kısa zamanda yüksek para cezaları uygulamaya başlamalı."

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), fiyat düşüşüne rağmen petrol arzında kesintiye gidilmeyeceğini açıkladı. Stuttgarter Zeitung petrol fiyatlarının düşüşüne güvenip, buna göre hareket edilmemesi gerektiği uyarısını yapıyor:

"Şu anki petrol fiyatlarına güvenip, geleceği ona göre planlamak, örneğin benzin ucuzladı diye gidip deli gibi benzin yakan kocaman bir otomobil almaya karar vermek ihmalkarca bir davranış olur. Çünkü benzin ve yakıtın yaşadığı bu iyi zamanlar bir anda sona erebilir. Ortadoğu'daki önemli kaynaklar, bir sonraki şiddet dalgasının kurbanı olabilir. ABD'deki kaya petrolü patlamasıyla ilgili olarak da haklı bir endişe söz konusu. Tartışmasız olan nokta ise dünya çapındaki petrol ihtiyacının artmaya devam edeceği."

Avrupa Parlamentosu'ndaki AB karşıtı aşırı sağ partilerin Jean-Claude Juncker'i koltuğundan etme girişimi başarısız oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı. Vergi cenneti Lüksemburg’un 340 küresel şirketle gizli vergi anlaşmalarını açığa çıkaran belgeler eski Lüksemburg Başbakanı Juncker'i zor durumda bırakmıştı. Nürnberger Nachrichten'in bu konudaki yorumu şöyle:

"Juncker'in itibarını düzeltmek için tek bir şansı var. AB'deki vergi ödemekten kaçınan kişilere karşı çok daha enerjik bir tutum sergilemesi gerekiyor. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu'nun 'Lux-Leaks' olarak adlandırılan skandalla ilgili sadece bir rapor hazırlamak yerine aynı zamanda bir araştırma komisyonu da oluşturması çok doğru bir adım. Şimdiye kadar sadece Parlamento'daki muhafazakarlar ve liberallerden değil, sosyal demokratlardan da itiraz sesleri yükseldi. Ancak görünen o ki şimdiye kadar halktan çok fazla tepki gelmedi."

Thüringische Landeszeitung'un aynı konudaki yorumu ise şöyle:

"Juncker henüz hala çoğunluğun kendini 'Avrupa projesi'ne adadığını ve bu fikri daha ileri bir noktaya taşımaya çalıştığını düşündüğü bir isim. Bu nedenle ülkesinin vergi cenneti olarak görülmesi olgusuna noktayı koyması gerekiyor. Yoksa Juncker büyük güven duyularak göreve başlamış, ancak zaman içinde kendisine ve tüm AB'ye duyulan güveni ayaklar altına almış bir komisyon başkanı olarak tarihe geçecek."