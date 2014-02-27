T24 LogoT24 Logo
Gündem
Deutsche Welle

28.02.2014 - Alman basınından özetler

Ukrayna ve Kırım krizlerinde Rusya’nın hareketlenmeye başlaması, Almanya Başbakanı Merkel’in Londra ziyareti ve eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’un hakkındaki yolsuzluk davasında beraat etmesi öne çıkan konular.

27 Şubat 2014 23:46


Frankfurter Allgemeine Zeitung Kırım'daki kanlı olayları konu alan yorumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı gözden çıkarmaya niyetli olmadığını yazıyor:

“NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Rusya'nın batısındaki askeri tatbikattan ittifakın haberdar edildiğini ve Ukrayna'ya müdahalede bulunulacağına dair herhangi bir belirti olmadığını söylüyor. Ancak bu sözler, Batı'daki sorumlu politikacıların, öncelikle Kırım'da zaten süregelen gerginliğe Rus askeri tatbikatının daha dramatik bir görünüm kazandırmasından haklı olarak endişe duymalarına mani değildir. Vladimir Putin şekillenmeye başlayan yeni Ukrayna yönetimine ve Batı'ya şu mesajı göndermek istiyor: Rusya'nın nüfuz bölgesi addettiği ve halkını kardeş olarak gördüğü ülkede en büyük öncelik Rusya'nındır.”

Düsseldorf'ta yayımlanan Handelsblatt adlı gazete yorumunda, Ukrayna'nın NATO'nun ortağı olduğunu hatırlatıyor:

“Ukrayna askeri ittifakın ortağı sıfatıyla Afganistan'da asker bulunduruyor ve subayları da NATO tarafından eğitiliyor. Böylece Kuzey Atlantik İttifakı'na Kiev'in sorumluluğu da düşüyor. İttifakın büyük aktörleri, Rusya tarafından tehdit olarak algılanabilecek ifadelerden özenle kaçınmalıdırlar. Aksi takdirde Batı kendi ayağıyla, hiç bulunmak istemediği bir duruma düşer. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılması doğrudur. Ancak bu ülkenin nüfuz bölgelerinin kesiştiği coğrafyada yer aldığı da unutulmamalıdır. Bu görmezlikten gelinemez. Ne kadar evirsek ve çevirsek de Ukrayna'nın selametinin Rusya'ya bağlı olduğunu teslim etmemiz gerekir.”

Almanya Başbakanı Angela Merkel İngiltere parlamentosunun her iki kanadına hitaben yaptığı konuşmada Londra yönetiminden Avrupa Birliği'ne daha fazla kenetlenmelerini istedi. Frankfurter Rundschau gazetesinin konuyla ilgili yorumunda şu satırları okuyoruz:

“Aradaki fark, Londra'ya varışı sırasında Bayan Merkel'in gözünden kaçmış olamaz. Avrupa'nın doğu yakasında kanlı ayaklanmalar cereyan ederken Ada'da AB antlaşmalarındaki dipnotların kavgası yapılıyor. Polonya, Fransa ve Almanya'nın heyetleri geçen hafta ateşkes görüşmeleri için Kiev'e gittiklerinde Büyük Britanya müzakere masasında temsil edilmiyordu. Oysa 1989'dan sonra Margareth Thatcher'in Britanya'sı Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne alınmasının en ateşli savunucusu olmuştu. Angela Merkel'in Londra'daki temaslarında David Cameron'a AB reformları için ne kadar taviz verilebileceği söz konusu edilmedi. Sonunda kararı verecek olan İngilizlerdir. Ya dünyaya açık olma geleneklerini sürdürürler ya da dışarıda kalırlar.”

Berliner Zeitung eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etmesini konu alan yorumunda şu görüşlere yer vermiş:

“Wulff davasının her aşamasında aşırı tepkilerin ve hatalı davranışların olduğu inkâr edilemez. Bu tespit, sansasyon meraklısı medya, inatçı savcılar ve müstafi cumhurbaşkanının askeri veda törenini aleni aşağılama gösterisine çeviren ayaktakımı için de geçerlidir. Ancak, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin zirvesine uygun olmayan bir politikacıya büyük olgunluk gösterdiği de unutulmamalıdır.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaKırımRusyaAlmanya Başbakanı Merkel LondraAlmanya Cumhurbaşkanı WulffAllgemeine Zeitung KırımRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin UkraynaGenel Sekreteri Rasmussen RusyaBatıRusPutinHandelsblattUkrayna NATO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24