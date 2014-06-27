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Deutsche Welle

27.06.2014 - Alman basınından özetler

Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin bir kiracının evinde aşırı sigara içmesi nedeniyle, evden çıkarılmasına hükmetmesi basında geniş yer buldu.

27 Haziran 2014 00:41

Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, 75 yaşındaki bir adamın, sigara dumanı komşuları rahatsız ettiği gerekçesiyle yaşadığı evden çıkmasına hükmetti. Mahkeme kararına dair farklı değerlendirmeler yapılıyor. Kararı destekleyenler ve tüm sigara kullanıcılarını içermemesi gerektiğine dair yorumlar yapılıyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin konuya dair yorumu şöyle;

"Mahkeme, böylesi özel vakalar için haklı olarak bir durdurma kararı aldı. Başkaları kronik olarak etkilenip tehlike altına girdiği anda, evde zevk almanın sınırları başlıyor. Sigara kullanan yaşlı adamın avukatı, perşembe günü kiracılar için kötü bir haber verdi. Ancak aslında tam tersi, bu iyi bir haber: Çoğunluk ve kiracılar artık pervasızlara karşı koruma altına alınmış oldu."

Trierischer Volksfreund gazetesinin aynı konuya dair yorumu ise şöyle;

"Düsseldorf yargıçları, olayın merkezindeki can alıcı soruyu yöneltmeyecek kadar akıllı davrandılar. Onlar sigara içilmesini nasıl buluyorsunuz sorusu yerine havalandırmaya ne dersin sorusunu yönelttiler. Ve bu da tam gelinmesi gereken noktaydı. Yan komşuları için durumu öyle vahim bir hale getirdi ki, tüm duman duvarlardan sızdı. Farklı şekilde formüle etmek gerekirse, yaşlı adam toplum yaşamına aykırı yaşadı."

Mitteldeutsche Zeitung gazetesinin ise aynı konuya dair yorumu;

"Sigara içenler ve içmeyenler net şekilde birbirlerinden ayrılınca mı yeniden huzur sağlanacak? Bu kadar ileri mi gidilmeli? Bireysel özgürlüklerini, komşularına fiziksel zarar verecek kadar ileri taşıyan militan sigara içiciler, normal sigara kullanıcılarına iyilik etmiyor. Kendi dört duvarı içinde sigara içme hakkını sonuna kadar sömürenler, komşuları histerik şekilde tepki verdiklerinde ve ev sahibi engel olmaya çalıştığında hiç şaşırmasınlar. Adam, birlikte yaşamın kurallarına yeteri ölçüde uymakla yükümlü ve karşılığında aynı saygıyı da talep etme hakkına sahip. Ancak hayır genel bir evde sigara içme yasağı getirilmemeli. Tabii kimse mantıksızca zarar görmeye de tahammül göstermek zorunda değil."

Lübecker Nachrichten ise konuyu şu şekilde değerlendiriyor;

"Kendi dört duvarımın içinde istediğim her şeyi yaparım. Düsseldorf Eyalet Mahkemesi işte tam da bu görüşe dokundurdu. Üstelik de haklı bir gerekçeyle. Zira başka insanlara zarar verdiği anda, gereksinimlerin özgürce karşılanmasının sınırı da başlıyor. Bu oldukça eski ilkeye dair bir örnek; 'Kimse bana evimin salonunda maç seyretmemi engelleyemez. Ancak geç saatlerde oynanan bir maçta televizyonun sesini komşumun uyuyamayacağı kadar yüksek açarsam, o zaman bireysel özgürlüğün ötesine geçmiş oluyorum.' Düsseldorf Eyalet Mahkemesi tam da bu noktada devreye girdi. 75 yaşındaki adam evinde tüm ev dumanlarla kaplanıp, komşuları etkilenene kadar sigara içti. Evini düzenli olarak havalandırıp, kül tablasını boşaltmak gibi diğer insanların etkilenmesini engelleyecek şeyleri ise yapmadı..."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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