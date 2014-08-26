26.08.2014 - Alman basınından özetler



Fransa Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg’un haftalardan beri Cumhurbaşkanı François Hollande’ın reform politikalarına karşı çıktığını yazan Die Welt gazetesi, Montebourg’un bunu yaparken sık sık Almanya karşıtı ifadeler kullandığını vurguladığı bir yoruma yer veriyor. Yorumun devamı şöyle;

"Montebourg söylemlerini Almanya karşıtlığı ile süslemeyi çok seviyor. Fransa’nın çöküşüne neden olan sebepleri görmezden gelen tek kişi ne yazık ki sadece Montebourg değil. Fransa siyasi yelpazesinin en sağından en soluna kadar her kesimde, Almanya’nın tasarruf politikasının Fransa ekonomisinin iyileşmesini engellediği görüşü hâkim. Hollande'ın Cumhurbaşkanlığı, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık 3 yıl kala kurtarılamayacak şekilde başarısızlığa uğradı. Bunu kutlamak isteyen biri, 2017 seçimlerinin de bir adayı aynı zamanda. Onun adı, Arnoud Montebourg."

Aynı konuya dair bir yoruma yer veren Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de, Fransa Başbakanı Manuel Valls'in sadece kabineyi yenilemek için istifasını sunduğunu, Cumhurbaşkanı Hollande’ın Valls’ten vazgeçemeyeceğine dikkat çekiyor. Yorum şöyle;

"Başbakan Valls, başta Ekonomi Bakanı Montebourg olmak üzere, bazı bakanların Cumhurbaşkanı Hollande’ın çizdiği rotayı takip etmek istemedikleri için kabineyi yenilemek zorunda kaldı. Ancak sosyalist Jean-Pierre Chevenement'in kurallarından birine göre, 'her kim ki cumhurbaşkanının politikalarına karşı çıkıyor, ya çenesini kapatmalı ya da istifa etmeli'. Montebourg ve diğer bakanlar ikisinden birini de yapmadığı için Valls, pazarlık yapmak zorunda kaldı."

Almanya’nın Irak'taki Kürtlere silah yardımı yapacak olması ülke gündeminin en üst sıralarında yer alan konular arasında. Westdeutsche Zeitung gazetesinin konuya dair yorumu şöyle;

"Söz konusu olan Almanya’nın peşmergeleri silahlarla donatması olduğunda, federal meclisin bir şey söyleme hakkı yok. Buna rağmen koalisyon hükümeti, karar verme aşamasında olmasa da, konunun tartışılma aşamasında meclisin de yer almasını istiyor. Ancak bu, kararı verilmiş bir hadisenin göstermelik tartışmasından başka bir şey değil. Silah yardımı kötü sonuçlar doğurursa, sorumluluğu daha fazla kişinin omuzlarında olacak, hepsi bu.“

Märkische Allgemeine gazetesi ise Suriye’de cihat yanlısı terör örgütü tarafından kaçırılan 27 yasındaki bir Alman vatandaşının, büyük olasılıkla fidye ödenerek kurtarılmasını konu ediyor. Devletin fidye ödemesinin sorunlu bir konu olduğunu aktaran gazetenin yorumu şöyle;

"Suriye’deki cihatçılara ödendiği gibi, devletler fidye ödemeye başlarlar ise bu, terör örgütleri için cazip bir mali kaynak olabilir. Öte yandan devletin böyle bir adım atmaması halinde neler olabileceğini Hans-Martin Schleyer’in kaçırıldığı zaman görmüştük. Macera tutkusu ile tehlikeli bölgelere gidenler, ülkelerini ve toplumlarını zor duruma düşürebilirler. Buna rağmen tabii ki yardım edilmelidir ancak bu kişi daha sonra kendi için ödenen yardımın en azından bir kısmını devlete geri ödemelidir."