26.01.2015 - Alman basınından özetler



Bugün bütün Avrupa medyası Yunanistan seçimlerini konuşuyor. Erken genel seçimleri Aleksis Tsipras liderliğindeki sol ittifak SYRIZA’nın kazanması zaten beklenmekteydi. Tsipras son derece iddialı vaatlerde bulunarak tasarruf ve reform politikalarında ısrar eden Avrupa Birliği’ne (AB) rest çekmiş, ülkeyi fakir düşüren kemer sıkma politikasına son verip alacaklılarla borç affı için masaya oturacağını beyan etmiş ancak Yunanistan’ı Avrupa Para Birliği’nden ayrılmadan ekonomik bakımdan nasıl kurtaracağını açıklamamıştı.

Münih’te yayımlanan Süddeutsche Zeitung seçim kampanyasında AB’ye ‘hodri meydan’ diyen Tsipras’ın şimdiden geri adım atmaya başladığını vurguladığı yorumunda şu cümlelere yer veriyor:

"Seçimden önce AB ile imzalanan milyarlarca Euro’luk kredi yardım anlaşmasını yırtıp atacağını ilan eden Tsipras şimdi Atina’nın tek taraflı kararlar almayacağını ve Yunanların bankadaki paralarından endişe etmelerine gerek olmadığını söylüyor. Yunanların ülkeyi on yıllarca idare eden muhafazakâr ve sosyal demokratlardan duyduğu nefret artarken, korkuları azalıyor. Halk gelirinin yüzde 30 oranında erimesinden ve bütün fedakârlıklarına rağmen ekonomik durumun bir nebze dahi düzelmemiş olmasından Yeni Demokrasi ve PASOK’u sorumlu tutuyor."

Gazetenin yorumunda işsizliğin yüzde 25’i aştığı Yunanistan’da 240 milyar euroluk yardıma rağmen hiçbir düzelme görülmediği hatırlatılıyor ve Yunan halkının ülkeyi batıran siyasileri cezalandırıp genç ve denenmemiş isimlere bel bağlamasının normal olduğu belirtiliyor. Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden ayrılmaması için AB’nin beş hafta sonra kapanacak olan yardım programını uzatmasının sürpriz olmayacağına da Süddeutsche gazetesinin yorumunda yer verilmiş.

Die Welt gazetesi ‘SYRIZA’dan korkmaya gerek yok!’ başlığıyla yayınladığı yorumda, ‘Avrupa’nın bütün uyarılarına rağmen Yunanlar doğru olduğunu düşündükleri seçimi yaptılar’ diyor.

Yorum şöyle devam ediyor: "SYRIZA’nın seçim zaferi ortak para bölgesinin sonu olur mu, demeden önce, Tsipras’ın Yunanistan’ı doğru rotaya oturtabileceklerin en kötüsü olması gerekmediğini de düşünmek gerekir. Tsipras’ın seçimden önce tehlikeli vaatlerde bulunmuştu. Ama onun uluslararası alacaklılarla kapışacağına seçmenleri bile ihtimal vermiyor. Tsipras’ın zaruretlerin ışığında reformları sürdürmesi sürpriz olmaz. Çünkü Yunanistan iflas etmiş bir devlet. Tsipras başka kaynak bulamadığı takdirde, ülkeden kovacağını söylediği troyka ile masaya oturmaktan başka çare göremeyecek. Hazinenin suyunu çekmiş olması Tsipras’ı pragmatik çizgiye çekecektir. Halk ona güveniyor. Onun selefleri gibi ülkeyi kreditörlerinin kuklası yapmayacağına inanıyor. Yeni Demokrasi lideri Samaras’ın döneminde ne kamu sektörü küçültülebilmiş, ne de vergi kaçakçılığı önlenebilmişti. Ülkeyi baştan yapılandırma vaatlerinde kimse Aleksis Tsipras kadar inandırıcı olmadı. Halk yeni bir başlangıç için istediği yetkiyi ona verdi. Bu yetkinin sonuçlarını yakında göreceğiz."

Rheinpfalz gazetesinde, Avrupa'dan yapılan üstü kapalı ihtarlara rağmen Yunan seçmeninin SYRIZA'dan korkmadığını ve Tsipras aleyhindeki kampanyanın geri teptiği yazıyor. Seçim beyannamesinden taviz vermediği takdirde Tsipras başkanlığında kurulacak hükümetin yaz aylarına kadar Yunanistan'ı iflasa sürükleyebileceğine de yorumda yer verilmiş.

Neue Osnabrücker Zeitung Yunanların tasarruf diktasına ve reform politikasına başkaldırmakla kendilerine etmiş olabileceklerini iddia ediyor. Yunanistan'ın borç ödemelerini sürdürmeye ve AB'nin yardımlarına avuç açmaya mecbur olduğu belirtilen yorumda Aleksis Tsipras'ın emekli maaşlarına zam yapıp kamu sektörünü yeniden şişirmesi durumunda yılda en az 10 milyar euroya ihtiyacı olacağı dile getiriliyor.

Berlin'in Tageszeitung gazetesi SYRIZA'nın seçim zaferinin fırsat ve riskleri beraberinde getirdiği görüşünde. Yorum özetle şöyle: “Muhafazakarlar Yunan solunun ülkesiyle birlikte Euro Bölgesi'ni de batıracağını, bazı solcular ise Avrupa'daki siyasi trend değişikliğinin daha fazla adalet doğurup milletin parasıyla banka kurtarmaya son vereceğini öne sürüyorlar. Seçim zaferi SYRIZA'ya on yıllardır süregelen yolsuzluk ve adam kayırmaya set çekme fırsatı yaratabilir.”