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25 yaşında 5 dilli başkan

Mardin'de Ahmet Türk'le birlikte kenti yönetecek Eşbaşkan Februniye Akyol, 25 yaşında ve 5 dil biliyor

02 Nisan 2014 17:44

Ahmet Türk’le birlikte eşbaşkan olarak Mardin’i yönetecek olan Februniye Akyol, ilk Suryani eşbaşkan… 25 yaşındaki Akyol 5 dil biliyor. Akyol, “Süryanilerin tek istekleri rahat bir şekilde kültürlerini yaşamak” diyor.

Mardin’de Ahmet Türk yüzde 53 gibi yüksek bir oy oranı ile yeni belediye başkanı olurken, onunla birlikte kenti eşbaşkan seçilen Süryani Februniye Akyol yönetecek. Gerçek ismi Fabronia Benno olan Mardin doğumlu 25 yaşındaki Akyol, kentteki tüm dilleri konuşabiliyor.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, anadili Süryanice olduğu için okulda zorluk çekmesin diye 4 yaşında Türkçeyi öğrendiğini anlatan Akyol, okula başlayınca tüm arkadaşları Kürtçe konuşunca bu kez de Kürtçe öğrenmiş. Sonradan Arapça, İngilizce ve İbranice’yi öğrenen Akyol, Marmara Üniversitesi Sigortacılık bölümünü mezunu. Şimdi de Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Süryani Dili üzerine yüksek lisans yapıyor.

 

Dil merkezleri açılacak

 

Februniye Akyol, çok dilli Mardin’de kentin özgünlüğüne bağlı olarak çocuklar için belediyeye bağlı Kürtçe, Arapça, Zazaca, Mıhemmice, Süryanice gibi dil merkezleri açacaklarını belirterek, “Teklif geldiğinde, bu halkımı ilgilendiren bir durum diyerek sıcak baktım. Süryaniler ise büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Tarihlerinde ilk kez Süryani başkan olduğu için mutlular. Süryanilerin tek istekleri rahat bir şekilde inanç ve kültürlerini yaşamak” dedi.

 

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