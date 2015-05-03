25 üniversitenin öğrencisi olmayan bölümlerinde 240 akademisyen çalışıyor!

Geçen yıl 25 üniversitede fizik, kimya ve biyoloji bölümleri boş kaldı. Ancak boş kalan bölümlerde tam 240 akadaemisyen görev alıyor.

Sadece 2 öğrencisi olan matematik sınıfları da var. Nedeni bu bölümlerden mezun olanların iş bulmada yaşadıkları güçlükler. YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç, mezunlara yeni unvan, burs teşviği gibi çalışmalarla bölümleri cazip hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), temel bilimler bölümlerine (fizik, kimya, biyoloji) tercihlerin azalması ve boş kontenjanların artması nedeniyle bazı bölümlere kontenjan verilmeyeceği açıklaması tartışma başlattı. YÖK Başkanı Saraç, “Temel bilimleri tercih edecek olanlara burs ve yeni istihdam alanları oluşturulması için tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Yeni kontenjan planlaması yapılacak” diyerek bu alanlara gireceklere yeşil ışık yaktı.

Mezuna yeni unvan

Mezunlara yeni unvan verilmesi gibi tedbirler alabileceklerini belirten başkan Saraç, “Bu sayede boş kalan bölümlerle, kontenjan verilmeyen bazı bölümler seneye tekrar öğrenci alabilecek duruma geleceklerdir” dedi. Prof. Saraç, kontenjan verilmeyen program kaldığı takdirde alacakları önlemleri şöyle sıraladı:

“Bu bölümlerin öğretim üyelerinin de, onlarla istişare ile kendi üniversitelerinde, lisansüstü programlarda öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri ve araştırma projelerinde kendilerinden yararlanılması gibi seçenekler gündemde.”

İlk 20 bine de burs verilsin

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre Saraç, TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Mehmet Çelik’i ziyaret ederek temel bilimleri ilk 5 bin kişi arasında yer alanlara verilen bursun ilk 20 bine kadar çıkmasını teklif etti.

10 bine kadar bin lira

Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) Matematik-Fen (MF) puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alarak; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşen öğrencilere aylık 2 bin TL burs veriliyor. Yükseköğretime Geçiş Sınavı-1 puan türünde 5 bin-10 bin kişi arasında yer alan öğrencilere ise aylık bin TL burs veriliyor.

Öğrenci yok ama 240 akademisyen çalışıyor

Biyoloji: Öğrenci alımı “0” olan üniversite sayısı: 3, öğretim üye sayısı: 31 Öğrenci alımı “1” olan üniversite sayısı: 2, öğretim üyesi sayısı: 25

Fizik: Öğrenci alımı “0” olan üniversite sayısı: 14, öğretim üye sayısı: 131 Öğrenci alımı “1” olan üniversite sayısı: 10, öğretim üye sayısı: 162

Kimya: Öğrenci alımı “0” olan üniversite sayısı: 8, öğretim üye sayısı: 78 Öğrenci alımı “1” olan üniversite sayısı: 10, öğretim üye sayısı: 114