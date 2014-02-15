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Dünya

25 Ocak Mısır devrimi beyazperdede: The Square

Belgesel filmin, Mısır'da gösterilmemesine rağmen Mısır dışındaki ülkelerde beğeniyle karşılandığı ifade ediliyor

15 Şubat 2014 13:39

Mısır'da 25 Ocak 2011 devriminin oluşum aşamasını ve ardından gelişen olayları konu alan, kendi ülkesinde gösterim imkanı bulamayan Oscar adayı "The Square" (Meydan) isimli belgesel film, !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nde seyirci ile buluştu.

Mısır asıllı Amerikalı kadın yönetmen Cihan Necim tarafından çekilen filmde, 25 Ocak 2011 devriminden, 3 Temmuz 2013 askeri darbe ve ardından düzenlenen gösteriler sırasında meydanlardan birebir alınmış görüntülere yer veriliyor. Belgesel filmin, Mısır'da gösterilmemesine rağmen Mısır dışındaki ülkelerde beğeniyle karşılandığı ifade ediliyor.  

Mısır filmleri arasında ilk defa Oscar'a aday gösterilen filmde yönetmen Necim, hikayeyi, işçi tabakasından gelen Ahmed Hasan, aktivistler ve uluslararası medya organları arasında iletişimi sağlayan oyuncu Halid Abdullah ve 40'lı yaşlardaki Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi Mecdi Aşur isimli 3 Mısırlı karakterin kişisel anlatılarının üzerine kuruyor.

"Meydan" belgesel filmi, geçen sene Dubai film festivalinde en iyi belgesel-film ödülünün yanı sıra Toronto Film festivallerinde de ödül almaya hak kazanmıştı.

"Meydan" belgeseli, İstanbul'da 17 Şubat 19.30, 20 Şubat 17.30 ve 23 Şubat 15.30 seanslarında gösterilecek.

 

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