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Kültür-Sanat

25. Bond filmini kim yönetecek?

Skyfall ve son filmi Spectre'ın yönetmeni Sam Mendes, seriye geri dönmeyeceğini resmen duyurdu

30 Mayıs 2016 17:27

Ünlü İngiliz ajanı James Bond serisinin en sevilen filmlerinden Skyfall ve son filmi Spectre'ın yönetmeni Sam Mendes, seriye geri dönmeyeceğini resmen duyurdu. Kathryn Bigelow’dan The Bourne serisinin mimarı Paul Greengrass’a kadar birçok isim gelecek Bond filminin yönetmenliği için düşünüldüğü belirtiliyor.

Beyaz Perde’nin haberine göre, ünlü oyuncuları bünyesinde barındırmasıyla özellikle beğenilen casusluk serisinin en sevilen yönetmenlerinden biri olan Sam Mendes, Wales'teki Hay Festivali'nde konuştu. "Bu inanılmaz bir maceraydı ve her anını çok sevdim ancak artık başkasının sırasının geldiğini düşünüyorum" diyen yönetmen, bir sonraki Bond filminin de farklı bir açı barındırmasını istediğini söyledi. "Ben bir hikaye anlatıcısıyım ve yeni karakterlerle yeni hikayeler yazmak isterim" diyen yönetmen seriden ayrıldıktan sonra farklı bir türe yöneleceğinin işaretlerini verdi.

Dünya çapında 1.108 milyar dolarlık gişe elde eden Skyfall filminde yönetmenlik koltuğuna oturmasının ardından bir sonraki Bond filmi için de geri dönmeyeceğini söyleyen Mendes, sonraki film Spectre'ın yönetmen koltuğuna oturmayı kabul etmişti. Aynı şekilde Daniel Craig de ünlü 007 rolü için pek çok kere geri dönmeyeceği sinyallerini vermişti. Ancak ikilinin bu sefer gerçekten geri dönmeyecekleri belli oldu. Yeni Bond rolü için Tom Hiddleston, Jamie Bell ve Idris Elba'nın adaylıkta başı çektiği iddia ediliyor ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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