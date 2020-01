24.02.2014 - Alman basınından özetler

Ukrayna'da geçen hafta içinde parlamento Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’i görevinden azletti, 25 Mayıs’ta devlet başkanlığı seçimlerine gitme kararı aldı ve devlet başkanına ait yetkileri geçici olarak Meclis Başkanı Aleksander Turçinov'a devretti. Hızla gelişen bu olaylara ilişkin, Frankfurter Rundschau'nun yorumu şöyle:

“Eski Sovyet cumhuriyetlerinden Estonya, Letonya ve Litvanya’nın AB’ye üyelikleri gündeme geldiğinde de bu ülkelerin içinden muhalif sesler yükselmişti. Ama bu sesler bu ülkelerde yaşayan Rus azınlıklardan geliyordu. Ukrayna’da ise durum farklı. Ülke iç politikada çok daha fazla cepheleşmiş durumda ve ülkenin jeopolitik önemi çok daha büyük. Ukrayna için üç opsiyon akla geliyor: Ülkenin bölünmesi ya da doğu bölümlerinin İsviçre’deki kantonlar benzeri yeniden düzenlenmesi veya ülkenin Batı Avrupa’ya bağlanması. Bu fırsat bir yandan AB ile ortaklık anlaşması imzalanmasını gündeme getiriyor, öte yandan birkaç haftadan beri AB belgelerinde de gizli olarak belirlendiği gibi ülkeye üyelik perspektifi de sunuyor. Tüm bu gelişmeler Rusya tarafından kuşku ile izleniyor. Batı, İran ve Suriye gibi önemli konularda zaten Moskova’yı hoş tutmaya çalışıyor. AB’nin Ukrayna konusunda da Rusya’yı çözüme dâhil etmesi gerekiyor ki bu zaten Kiev’deki son arabuluculuk görüşmelerinde sembolik olarak gerçekleştirilmişti.”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hemen hemen kabinedeki tüm bakanları eşliğinde bugün iki günlük resmî İsrail gezisine çıkıyor. Gündemde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Ortadoğu barış müzakereleri de yer alıyor. Bild Zeitung ikili görüşmelere ilişkin yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Bugün başlayacak olan hükümetler arası görüşmeler aslında rutin görüşmelerden sayılıyor. Ama her şeye rağmen bu görüşmeler, olağanüstü olarak nitelendirilebilir. Almanya ile İsrail hem geçmişteki Yahudi Soykırımı nedeniyle, hem de iki ülke arasındaki emsalsiz dostluk ve işbirliği dolayısıyla birbirine bağlı. Başbakan Merkel, İsrail’in güvenliğinin Almanya’nın devlet politikalarının bir parçası olduğu görüşünde. Somut olarak ikili görüşmelerde şu konular bulunuyor: Almanya, İsrail’i diplomatik ilişkileri bulunmayan her ülkede temsil etmeye hazır. Bu, bir benzeri daha görülmemiş bir dayanışma sembolü. Almanya ile İsrail bazı konulardaki küçük görüş farklılıklarına rağmen prensipte görüş birliği içinde. Her iki ülke de barış arzu ediyor.”

Koblenz kentinde yayımlanan Rhein-Zeitung ise yorumunda Soçi’de dün sona eren Kış Olimpiyat Oyunları’na ilişkin bir bilanço çıkartıyor:

“Hayır, bu defaki Kış Olimpiyat Oyunları sporun parlayan yıldızı niteliğinde değildi. Bunun suçu da sporcularda değil. Bu iki hafta içinde sporun, olimpiyat düşüncesinin nasıl yanlış bir kulvara doğru gelişebileceğini çok açık bir biçimde izledik. Olimpiyat ideallerinin satışa çıkartılması kapsamındaki gelişmeler tam gaz ilerliyor. Hem Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin başındakiler, hem de ulusal olimpiyat komitesi temsilcileri bu konuda sınıfta kalıyor. Spor adına tur atanlar, çoğu kez de kendi ceplerini doldurmak üzere yola çıkıyorlar ve sporu kendi amaçları uğrunda kullandıkları bir araç haline getirmiş durumdalar.”