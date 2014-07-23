23.07.2014 - Alman basınından özetler



Almanya'da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen gösterilerle antisemitist sloganların kullanılması endişeye neden oluyor. Handelsblatt, Almanya'nın gündemine oturan antisemitist protestoları taşıyor yorum sütunlarına:

"Hayır, Almanya'da Yahudi vatandaşlarımıza yönelik bir soykırım havası hakim değil. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcından yaklaşık 75 yıl sonra siyasi protesto kisvesi altında kabul edemeyeceğimiz antisemitist taşkınlıklar yapılıyor... Berlin son yıllarda yaşıtları gibi kaygısız ve rahat bir yaşam sürdürmek isteyen genç İsrailliler için yeniden çekici hale geldi. İhtişamlı ve bir o kadar da korkunç bir geçmişe sahip olan Berlin kenti, her ne kadar ebeveynleri bile buna anlam veremese de, bu gençlere yeni bir memleket oldu. Öncelikle Yahudi oldukları için değil; komşumuz, vatandaşımız, arkadaşımız oldukları için bizim korumamızı ve ilgimizi hak ediyorlar."

Berlin'de yayımlanan Der Tagesspiegel gazetesinin yorum sütunlarında ise Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçak var. Gazete cesetlerin özensiz ve profesyonellikten uzak şekilde toplanmasını ve bir trenin soğutuculu vagonlarında tutulmasını eleştiriyor:

"Uçağın düştüğü yerden yansıyan insanlık dışı görüntüler karşısında içgüdüler, aklın bulduğu bahaneleri ve kalplerdeki uyuşukluğu alt etti. İçgüdüler ‘Bana cesetlere nasıl davrandığını göster, ben de sana sahip olduğun değerleri söyleyeyim’ diyor. Rusların Doğu Ukrayna'da onur ve insan hakları için çarpıştığı iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Bu içgüdülerin ikna kabiliyeti, Rusya'nın uçağın düşürülmesinin sorumlularından biri olduğu yönündeki ikinci derece kanıtlardan çok daha kuvvetli. Birçok ülkede ama özellikle de Hollanda gibi olayda kurban veren ülkelerde kamuoyunun görüşlerindeki bu değişikliği hissetmek mümkün. Avrupa Birliği şimdi değilse ne zaman Moskova üzerindeki baskıları artıracak?"

NSU davasının baş sanığı Beate Zchaepe, güvenini kaybettiği gerekçesiyle avukatlarının azledilmesini istemişti. Ancak davanın görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi bu talebi reddetti. Mannheimer Morgen gazetesinin bu konudaki yorumu şöyle:

"Hukuki açıdan doğru olan her şey, içerik açısından akıllıca olacak diye bir kaide yok. Yargıçların Zschäpe'ye kolaylık göstermesi ve ek bir avukat atanmasını kabul etmesi gerekirdi. Elbette bunu hak ettiği için değil. Kurban yakınlarının acısını izlerken yansıttığı kayıtsızlık ona karşı merhamet göstermeyi imkansız kılıyor. Ancak bu belki de davaya yeni bir dönemece girme şansı sağlardı. En sonunda Zschäpe'nin buzdan cephesi dağılıyor gibi görünüyordu. Hiçbir pişmanlık sergilemese, davadaki varlığını Nazi propagandası olarak kullansa bile, ifadesi bu inanılmaz terör saldırılarını biraz olsun aydınlatabilme bağlamında kamuoyu için ama özellikle de kurban yakınları açısından çok büyük bir kazanç olurdu."

Köln İdare Mahkemesi, kronik ağrısı olan hastaların evde Hint Keneviri yetiştirebileceğine hükmetti. Mahkemenin kararına göre, ağrılarını başka türlü dindirmesi mümkün olmayan hastalar, tedavi amaçlı olarak yasadışı uyuşturucu madde Hint Keneviri'ni evde yetiştirebilecek. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin bu konudaki yorumu şöyle:

"Evde Hint Keneviri yetiştirilmesine imkan tanıyan kararın uyuşturucu siyasetinin liberalleştirilmesi gibi bir durumla alakası yok. Burada söz konusu olan bir çeşit 'kafayı bulma hakkı' değil. Sadece ağır hastaların acılarının dindirilmesi. Birçok hasta için evde Hint Keneviri yetiştirmek en ucuz yöntem. Eczanelerde gram başına 15 ila 25 euro ödemeleri gerekiyor. Üstelik ihtiyaç duydukları rakam ayda 100 grama kadar ulaşıyor. Hastalık nedeniyle neredeyse hiç çalışamayacak durumda olan insanlar için bu ödemesi imkansız bir rakam."