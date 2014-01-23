23.01.2014 - Alman basınından özetler



Lübecker Nachrichten gazetesi İsviçre'nin Montrö kentinde dün başlayan Cenevre-2 konferansıyla ilgili şu yorumu yapıyor:

“Ortak bir müzakere çerçevesi, ulaşılabilir asgari hedefler, tüm taraflara ortak çıkarlar ekseninde yeterli derecede baskı uygulayabilecek ve uygulamak isteyen, kısmen partiler üstü arabulucular… Amerikalı eski diplomat Dennis B. Ross, Montrö benzeri konferanslarda ileriye doğru bir adım atılabilmesi için gereken şartları böyle tarif ediyor. Ancak tüm bunlardan orada eser yok. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in kötümserliği, maalesef makul olmanın da ötesine geçen bir anlam taşıyor.”

Ukrayna'da tansiyon giderek yükseliyor. Başkent Kiev'deki protesto gösterilerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Konu Alman basınında da geniş yer tutuyor. Mannheimer Morgen yorumunda Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusunda çaresizlik içinde olduğunu vurguluyor:

“Kiev'deki dram elbette Avrupa Birliği'ni de dehşete düşürdü ama her şeyden önce acizliğini ortaya serdi. Avrupa Birliği muhtemel cezalarla tehditte bulunuyor ancak bu Kiev'i etkilemeyecektir zira rejim parayı ve doğalgazı Rusya'dan alıyor, Brüksel'den değil. Kiev Moskova'nın boyunduruğu altına girmiş durumda ve kendi halkına karşı bir savaş sürdürüyor. Hiç kuşkusuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in icazeti olmadan yapmıyor bunu.”

Ulm'de yayınlanan Südwest Presse Kiev'deki protesto gösterilerini Ukrayna'da bundan 10 yıl önce gerçekleşen ‘Turuncu Devrim' ile karşılaştırıyor:

“Şu an içinde bulunulan durum feci. Bunun yanında 2004 yılındaki ‘Turuncu Devrim' adeta bir sokak partisi gibi kalıyor. O zaman da şimdi ki gibi konu özgürlük ve vatandaşlık haklarıyla ilgiliydi ama Sovyetler Birliği sonrası dönemin elit iktidar zümresi o zamandan bu yana ürkütücü bir biçimde şekil değiştirmiş görünüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç bir kral havasında müzakereye hazır bir görünüm taslıyor. Ama maiyeti, savaşçılarının ateş ederek insanları öldürmesini alaycı tarzda sokakların temizlenmesi olarak kutluyor; ‘teröristleri' dondurucu soğuklarda serinletmek için uluslararası hukuka aykırı TOMA'ları sahaya sürüyor. Henüz Yanukoviç'in parlamento çoğunluğu ne bir olağanüstü hal ne de bir savaş hukuku yürürlüğe koydu. Tanklar da harekete geçirilmedi. Bu anda en feci olansa, yaşanacak en kötü durumun henüz yaşanmamış olması.”

Oldenburg'da yayımlanan Nordwest-Zeitung ise yorumunda ülkeden gelen görüntülerin bir iç savaşı andırdığını vurguluyor:

“Kiev'in buz gibi soğuğunda haftalarca süren protestoların ardından sinirler tükenmiş durumda. Eldeki veriler Viktor Yanukoviç'in Rus yanlısı hükümetinin sonunda ülkesi ve kendi güvenlik kuvvetleri üzerinde kontrolünü kaybettiğine işaret ediyor. Ama muhalefet cephesinin de bir planı yok. Sadece mevcut rejimin reddi üzerinde birleşiyor ve bu da ülkeyi krizden çıkarmaya yetmiyor. Her ne kadar eski dünya boks şampiyonu Vitali Kliçko protestolara yeni bir görünüm kazandırmış olsa da Ukraynalıların çoğunluğu tarafından taşınabilir bir gelecek perspektifi sunmuyor. Meydan'daki sahneler bir iç savaşı andırıyor. Barikatlar yanıyor, ölüler ve yaralılar var. Sonunda Ukrayna biri Rusya yanlısı diğeri Batı yanlısı olmak üzere iki parçaya bölünebilir.”