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23 Mayıs 2016 10 Numara sonuçları

On Numara şans oyunu 23 Mayıs çekilişi yapıldı

24 Mayıs 2016 01:01

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği On Numara şans oyunu 23 Mayıs çekilişi yapıldı.

On Numara çekilişinde kazandıran numaralar 01, 02, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 32, 36, 37, 45, 48, 50, 57, 58, 73, 77 olarak belirlendi.

Büyük ikramiye 3'e bölünürken İstanbul ve Aydın paylaştı. 720. 

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Aydın'ın Efeler ilçesiyle İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Ateşehir ilçeleri oldu.

 

23 Mayıs 2016 On Numara çekilişi sonuçları

 

10 bilen kişi sayısı : 3-  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 91.357,30 TL
9 bilen kişi sayısı :   88-  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.076,60 TL
8 bilen kişi sayısı : 1.769- Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 103,65 TL
7 bilen kişi sayısı : 17.268-  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,35 TL
6 bilen kişi sayısı :   99.383- Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL
Hiç bilmeyen sayısı: 155.017 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

 

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