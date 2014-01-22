22.01.2014 - Avrupa basınından özetler



Avusturya'dan Der Standard gazetesi, konferansa davet edilen İran'ın, BM'nin daveti geri çekmesi üzerine konferans dışında kalmasını taşıyor yorum sütunlarına:

“İran olmadan bir Suriye çözümü olmayacağı tartışmasız. Suriye'de sadece bir ayaklanma yok. Aynı zamanda aracılar üzerinden yürüyen bir savaş var. Bölgesel güçlerin masaya gelmesi gerekli. Yine de İran gibi Suriye'de askerî olarak angaje olmuş bir ülkenin, kaldı ki Hizbullah da İran'ın hanesine yazılmalıdır, bu kez uzak kalmasının iyi bir yanı var. İran'ın mevcudiyeti, Cenevre'ye ya da toplantı yeri olan Montrö'ye gitmek istemeyen ama gitmek zorunda olan, güçsüz, bölgede kökleri olmayan sürgündeki muhalefetin aşağılanması anlamına gelecekti.”

İsviçre’den Neue Zürcher Zeitung konferansın gündemi ile ilgili şu yorumu yapıyor:

“Cenevre-2'de gündem sorunun çözümü değil, sorunun yönetimi. Peki, ama savaşçılar, onaylamadıkları muhalefet delegeleri tarafından imzalanan bir ateşkese riayet edecek mi? Burada müttefiklerin çatışmanın taraflarına yapacakları baskı belirleyici olacak. ABD ile Rusya'nın ortak hareket etmesinden duyduğu öfke dikkate alındığında Suudi Arabistan'ın isyancılar üzerinde bu tarzda bir etkide bulunacağı şüpheli. Ve Şam ile ilişkilerini kullanabilen İran da Cenevre-2'nin dışında kalmasından sonra, buna yönelimi göstermeyecektir.”

Norveç'ten Dagsavisen konuyla ilgili yorumunda, Suriye'de sadece siyasi bir çözümün savaşı sona erdirebileceğinin altını çiziyor:

“Konferansın asıl hedefine ulaşacağına dair bir kabulde bulunmak için ortada çok az neden var, yani herkesin destek vereceği bir geçiş hükümeti üzerinde uzlaşma hedefine. Umut, acı çeken milyonlarca sivili gözeten anlaşmalara varılması. Suriye'de insanî yardım koridorlarının olmamasından Suriye rejimi kadar isyancılar da sorumlu. Uluslararası toplumun, sivil halka yönelik acil yardımların engellenmesini kabul etmediğini ve şiddetin sona ermesini talep ettiğini göstermesi gerekiyor. Kimyasal silahlar konusundaki mutabakat, taraflara baskı uygulanabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte sadece siyasi bir çözüm savaşı sona erdirebilir ve bugünkü buluşmanın görünümü ne olursa olsun, en üst hedef olarak bunun benimsenmesi gerekiyor.”

İspanyol gazetesi El Pais yorumunda Montrö'deki görüşmelerin uzun bir yolun başlangıcı olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor:

“Suriye konferansının başlangıcında bir şüphenin hâkim olmasının önüne geçilemez. Ama diplomatik girişim, 100 binden fazla insanın hayatına mal olmuş bir savaşı durdurmak için tek yol. Konferansın başarısızlığa uğraması için her türlü koşul mevcut. Tartışma çerçevesi 2012 yılının haziran ayından kalma ve adeta bir başka ülke için tasarlanmış gibi görünüyor. Sorunun tarafları birbirine tamamen karşıt hedeflerle müzakerelere geliyor. Ne var ki hiçbir taraf bu savaşı askerî olarak kazanamayacak. Montrö'deki müzakereler uzun bir sürecin sadece başlangıcı. Suriye'deki güncel durumda geriye bir tek, imkânsızı gerçek kılmaya çalışmak kalıyor.”