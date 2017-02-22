22 Şubat 2017 İngiltere Basın Özeti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) yaratacağı etkiler İngiliz gazetelerinin manşetinde yer almaya devam ediyor.

The Times gazetesi, İngiltere Brexit Bakanı David Davis'in "Kalifiye olmayan göçmenlere kapımız açık olacak" sözlerini manşetine taşıdı. Sam Coates, Oliver Wright ve Jerome Starkey imzalı haberde Brexit Bakanı'nın "Avrupalı göçmenlerin yaptığı işleri İngilizlerin yapmasını sağlamamız yıllar alacak" ifadesine yer verildi.

Davis'e göre İngiltere'nin işçi almaya devam edeceği işler arasında tarım, sosyal hizmet ve hemşirelik de yer alıyor.

Gazete, bu durumda Theresa May'in ülkeye gelen göçmen sayısını on binlere indirme hedefinin gerçekleşemeyeceğini yazdı.

The Times'ın hukuk editörü Frances Gibb, İngiltere'de eşcinsellere evlilik yerine tanınan "sivil partnerlik" uygulamasından yararlanamayan bir çiftin açtığı davayı yazdı. Charles Kiedan ve Rebecca Steinfeld adlı iki akademisyen, 7 yıllık ilişkilerinin ardından evlilik yerine sivil partnerlik yapmak istemişti.

Bir çocuk sahibi çiftin evlenmek istememelerinin nedeni ise evliliği ataerkil bir yapı olarak görmeleri. Eşcinsellere tanınan bu hakkın kendilerine tanınmamasının ayrımcılık olduğunu savunan çift, dava açmıştı.

Davaya bakan Temyiz Mahkemesi, çiftin cinsel yönelimleri nedeniyle farklı bir muameleye maruz kaldığını söylerken yasayı iptal etmedi ama parlamentoyu bu konuda adım atmaya çağırdı. Çift şimdi bir üst mahkemenin yolunu tutacak.

Guardian'ın manşetinde de Brexit vardı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Londra'daki finans sektörünün işlerinin AB kentlerine kayıp kaymayacağının Brexit anlaşması sonucu belli olacağını söylediğini yazan gazete, bu durumun istikrarsızlık yaratabileceğine dikkat çekti.

Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre HSBC bin çalışanını Fransa'ya taşıyacak. Goldman Sachs'ın 3 bin pozisyonu Frankfurt'a kaydırma ihtimali bulunuyor. JP Morgan için bu sayı 4 bine çıkabilir. Yatırım bankası UBS de bin ile 5 bin arasında çalışanını Madrid ya da Frankfurt'a taşıyacak. Morgan Stanley'in de bin çalışanını başka kentlere taşıyabileceği konuşuluyor.

Gazete, Brexit sonrası İngiltere'yi terk edecek finans sektörünü çekmek için yarışan Avrupa kentlerini de yazdı. Bunların arasında öne çıkanlar arasında Paris, Frankfurt, Dublin, Lüksemburg, Amsterdam, Madrid, Milan, Valetta, Vilnius ve Riga bulunuyor.

i gazetesi ise "Genç ailelerin ev sahibi olma hayalleri suya düşüyor" manşetiyle çıktı.

Gazeteye göre orta-düşük gelirli ailelerin yarısından azı bir ev sahibi olabilecek. Gazetenin verilerine göre ülkedeki ev fiyatları 50 yıl öncesine kıyasla 2 kat, kira fiyatları ise 30 kat arttı.

Gazetenin teknoloji muhabiri Rhiannon Williams, Samsung'un geçen yıl bataryalarının patlaması nedeniyle geri çağırdığı Galaxy Note 7 modellerini elden geçirip güvenli hale getirdikten sonra yoksul ülkelere satmayı planladığını yazdı. Bu ülkeler arasında Hindistan ve Vietnam da olacak. Güney Kore, Samsung'un geri çağırdığı telefonları çevre kurallarına uygun bir şekilde yok etmesi gerektiğini açıklamıştı. Şirket bu hamleyle bu zorunluluğun getireceği maddi yükten de kurtulmuş olacak.

Daily Telegraph gazetesinin manşetinde İngiltere'deki küçük işletmelerin vergi yükünü artıracağı için tepki çeken yeni düzenleme vardı. Gazetenin politika editörlerinden Steven Swinford, tepkilerin ardından bu uygulamada geri adım atılabileceğini, Maliye Bakanı Philip Hammond'un çeşitli planları incelediğini yazdı. Yeni planlara göre vergi artışından en fazla etkilenen grupta yer alan işletmelere yüz milyonlarca sterlinlik ödeme yapılacak.

Gazetedeki bir diğer haberde ise makinelerin işçilerin yerini alacak olması vardı. Çevre Bakanı Andrea Leadsom'un açıklamasına göre İngiltere gelecekte tarım sektöründe Avrupalı mevsimlik işçilere ihtiyaç duymadan işgücünü makinelerden karşılayabilir.

Financial Times gazetesi de küçük işletmelere getirilen vergi yükünü manşetine taşırken Maliye Bakanı Philip Hammond'un geri adım atmayacağını yazdı. Gazeteye göre Hammond, işletmeler için bir harcama yapılacaksa bunun için ya vergilerin artırılması gerektiğini ya da başka alanlarda kesintiye gidilmesi. Gerektiğini yazdı.