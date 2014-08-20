21.08.2014 - Alman basınından özetler

Kölner Stadt Anzeiger silahların başka ellere geçmesinin doğurduğu riske dikkat

çekiyor:

“Bu tarihi bir karar. Aynı zamanda riskler de çok belli. Kuzey Irak'a bir kez vardıktan

sonra silahlara ne olacağını hiç kimse kontrol edemez. Tüm bu riskleri ortadan

kaldırmanın tek bir yolu var: Alman silahları, Alman askerlerinin elinde kalmalı. Askeri

mantığın kısır döngüsü böylece ortaya çıkıyor. Zira ‘biz Kürtleri

bu savaşta

barbarlığa karşı yalnız bırakmayız ve onlara silah desteği yaparız' tutumu anlaşılır

olsa da yine de çok da gönüllü yapılan bir şey değil. Pis işleri başkalarına

bırakıyoruz.

Silah sevkiyatına ilişkin tüm argümanlar, Irak'a bir askeri müdahale düzenlemek için de

öne sürülebilir. Bu talep zaten kısa bir süre içerisinde dile getirilecektir. Peki ya sonra?”

Der Tagesspiegel

gazetesinde de aynı konuda bir yoruma yer veriliyor:

“Savunma ürünleri ticaretinde kötü ile iyi arasında net bir şekilde tanımlanmış bir sınır

yok. Duruma göre karar vermek gerekiyor. Neticede Almanya, genel anlamda ve

güvenlik politikaları bakımından içinde bulunduğu ittifaklar olan AB ve NATO'ya

bağlı. Bu da AB içerisinde ortak bir savunma sanayinin Avrupalılaşması ihtiyacına

işaret ediyor. SPD'li Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ile Hrıstiyan Birlik Partileri

Meclis Grup Başkanı

Volker Kauder de bunu talep ediyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung da Almanya'nın Kürtlere silah sevk etme kararını

ele alıyor:

“Batılı

demokrasiler bu medeniyet kırılmasına ve totaliter korku rejiminin

genişlemesine sadece kendi değerleri ile çeliştiği ve bunu zaten yapmaları gerektiği için

karşı çıkmamalılar. İslam Devleti, Ortadoğu'da hâlihazırda istikrarsız olan

durum için

güncel bir tehlike oluştururken, Avrupa'nın ve ABD'nin iç güvenliği bakımından da

uzun dönemli bir tehdit oluşturuyor. Amerikalılar ve Avrupalılar tecrübelerine

dayanarak, karadan birliklerin gönderilmesini bir seçenek olarak görmüyor. Böylece

Kürtler Batı'nın piyadelerine dönüşmüş oluyor. Her tür riske karşın,

sadece gece

dürbünleri ile değil, daha iyi bir silahlanma imkânı sağlanması doğru. Silah sevkiyatı

yapanların hata işlediği yanılgısına kapılmak yanlış olurdu.”

Handelsblatt gazetesi

konuyu Suriye açısından değerlendiriyor:

“Gerekçelendirme

etik açıdan çok problemli. Federal hükümet, olası bir soykırım

tehlikesine dayandırarak Irak'taki Kürtlere silah sevkiyatı yaparken, Suriyeli muhaliflere

silah göndermeyi reddetmesini nasıl açıklayacak? Orada çok daha uzun bir süredir

belki de şimdiye kadar 200 bin kişinin yaşamını kaybettiği bir soykırım yaşanıyor,

Almanya'nın veya başka bir ülkenin müdahalesi olmaksızın. İslamcıların feci

eylemlerini ağır bir dille eleştirenlerin Esad rejiminin Halep ve başka yerlere attırdığı

varil bombalarını unutmaması gerekir.”

