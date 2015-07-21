21.07.2015 - Alman basınından özetler



Ülkenin prestijli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung NSU davasında avukatların çekilme talebinin reddedilmesi ile ilgili olarak şu yorumda bulunuyor:

"Başsanık susuyor. Bu onun hakkı. Avukatlarının bundan böyle kendisini temsil etmemesini istemek de hakkı olduğu gibi. Bayan Zschäpe'nin avukatlarına yol verme girişimi ile başarısız olmasının ardından, avukatları da bu görevden çekilme başvurularının reddedilmesi ile başarısız oldular. Şayet avukatların talebi kabul edilse idi, sanık davaya yeni dahil olan tek avukat ile devam edecek ve bu dava büyük olasılıkla fiyasko ile sonuçlanacaktı. Avukatların bu prestiji yüksek davadan beklentileri herhalde farklı idi ancak mahkeme başkanı olan hâkim ileride kararı geçersiz kılabilecek herhangi bir hata yapmamak konusunda çok hassas. Bu canice işlenmiş olan cinayetlerin hukuk çerçevesi içinde açığa çıkarılması… Hukuk devleti çok sayıdaki kurbana karşı böyle bir yükümlülük taşıyor."

Aynı konuya Westfälische Nachrichten gazetesinin bakışı şu şekilde:

"Bu dava başından beri avukatlarla Hâkim Manfred Götzl arasında küçük çatışmalara sahne oluyordu. Şimdi ise avukatları Heer, Stahl ve Sturm'un yanına bir avukat daha koyarak onlarla oyun oynayan başsanık Beate Zschäpe. Zschäpe'nin neden böyle bir karar aldığı hakkında birçok fikir yürütülebilir. Ancak bu hamleyi kendini kurtarmak için yaptığını kabul edebiliriz. Avukatları ile arasında bir güven sorunu mu var? Hâkim Götzl bu sıkıntılı davada bir kez daha sinirlerini koruduğunu gösterdi. NSU davası devam edecek. Günün iyi haberi bu."

Landeszeitung, Avrupa Birliği içişleri bakanlarının katılımı ile düzenlenen mülteci zirvesinden yola çıkarak konuyu şöyle değerlendiriyor:

"Dünya çapında 59 milyon 500 bin insan halihazırda mülteci konumunda. Birleşmiş Milletler verilerine göre her 122 kişiden biri… Yurtsuz insanlar. Kitlesel göç konusu, ülkeler tarafından kendi sınırları içinde çözemeyecekleri sorunların başında geliyor. Ancak bu gerçek, 60 bin mültecinin adil bir biçimde paylaşılmasını beceremeyen Avrupa Birliği tarafından henüz kabul edilmişe benzemiyor. Şimdi başka ülkelerden bir şeyler öğrenme zamanı. Mesela Güney Afrika'dan… Gelişmekte olan bu ülke, Avrupa Birliği'nin tamamında kabul edilen mülteciden daha fazlasını topraklarında barındırıyor. Hem de yüzde 25'lik işsizlik oranına rağmen. Nasıl mı? Yasal olsun olmasın, her göçmene çalışma ve serbest dolaşım hakkı tanıyarak. Diğer yandan sosyal haklardan faydalanmalarını müsade etmeyerek."

Märkische Oderzeitung, FIFA'nın olağanüstü genel kurul tarihi ile ilgili açıklamasını gündemine alan gazetelerden. Konuya dair yorumda Başkan Sepp Blatter eleştiriliyor:

"Görevden ayrılacak olan FIFA Başkanı Joseph Blatter'in halefi ancak 26 Şubat 2016'da seçilecek. Yani İsviçreli için, işlerin aynen devam edebilmesi adına yorganını kılıfına uydurabilmeye ve gerekli çıkar ilişkilerini kurabilmeye yetecek, oldukça uzun bir süre, bu. Dünya futbol birliğinde yeni bir başlangıç, demek böyle oluyor. Tabi ki burada gerçek bir değişimden söz edebilmenin imkanı yok."