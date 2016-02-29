'2030'da Alman kalmayacak'

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Erika Steinbach'ın Twitter hesabından

paylaştığı fotoğraf, Hintlilerden oluşan kalabalık bir grubun ortasında kalan beyaz bir

çocuğu gösteriyor. Fotoğrafın üstünde "Almanya 2030", altında ise "Sen nereden

geliyorsun?" yazılı.

Steinbach, eleştiriler üzerine kendisini savundu. CDU milletvekili, fotoğrafın kendisine

Frankfurt'ta (Main) yaşayan "kaygılı bir baba" tarafından gönderildiğini bildirdi.

Yüksek tirajlı "Bild"

gazetesine açıklama yapan Steinbach, "Çocuğunun sınıfında

yalnızca iki Alman kalmış. Bu fotoğrafı bana bir e-postanın ekinde yolladı" görüşünü

dile getirdi.

Steinbach'tan 'Almanya 2030' öngörüsü

Fotoğrafın insanları kaygılandıran bir sorunu dile getirdiğini belirten Steinbach,

"Saldırgan bir fotoğraf değil. Arap mülteciler de görünmüyor. Yalnızca çocuğu merak

ve ilgiyle süzen iyi niyetli Hintliler görülüyor" dedi. Erika Steinbach, "Almanya 2030'da

fotoğraftaki gibi olabilir mi?" sorusuna ise, "Veriler buna işaret ediyor. Büyük

şehirlerde Alman olmayanların oranı ciddi şekilde arttı" görüşünü savundu.

Hıristiyan Birlik'e çağrı

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup

Başkanı Anton Hofreiter, Steinbach'ın

Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) insan hakları sözcülüğü görevini artık yürütemeyeceğini

açıkladı. Hofreiter, Hristiyan

Birlik'i harekete geçmeye davet etti.

Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, CDU'nun Meclis Grup

Başkanı Volker Kauder'i göreve çağırdı. Bartsch, Steinbach'ın ırkçı çıkışlarından

ötürü bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

'Korkuları körüklüyor ve bölüyor'

Köln Başpiskoposu

Kardinal Rainer Maria Woelki de Steinbach'ı eleştirdi. Woelki,

Steinbach'ı korkuları körüklemekle ve bölmekle suçladı.

"Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesinin haberine göre tartışmalı fotoğraf ilk kez 2015

Eylül'ünde, tanınmış bir İslam karşıtı tarafından kullanıldı. "Michael Mannheimer"

adını kullanan kişi hakkında "halkı kin ve nefrete kışkırtmak" suçlamasıyla

soruşturma

açılmıştı. Tartışmalı fotoğraf daha sonra radikal sağcı olarak bilinen birçok

blogda da

yayınlandı.