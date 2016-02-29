'2030'da Alman kalmayacak'

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Erika Steinbach'ın Twitter hesabından
paylaştığı fotoğraf, Hintlilerden oluşan kalabalık bir grubun ortasında kalan beyaz bir
çocuğu gösteriyor. Fotoğrafın üstünde "Almanya 2030", altında ise "Sen nereden
geliyorsun?" yazılı.
Steinbach, eleştiriler üzerine kendisini savundu. CDU milletvekili, fotoğrafın kendisine
Frankfurt'ta (Main) yaşayan "kaygılı bir baba" tarafından gönderildiğini bildirdi.
Yüksek tirajlı "Bild"
gazetesine açıklama yapan Steinbach, "Çocuğunun sınıfında
yalnızca iki Alman kalmış. Bu fotoğrafı bana bir e-postanın ekinde yolladı" görüşünü
dile getirdi.
Steinbach'tan 'Almanya 2030' öngörüsü
Fotoğrafın insanları kaygılandıran bir sorunu dile getirdiğini belirten Steinbach,
"Saldırgan bir fotoğraf değil. Arap mülteciler de görünmüyor. Yalnızca çocuğu merak
ve ilgiyle süzen iyi niyetli Hintliler görülüyor" dedi. Erika Steinbach, "Almanya 2030'da
fotoğraftaki gibi olabilir mi?" sorusuna ise, "Veriler buna işaret ediyor. Büyük
şehirlerde Alman olmayanların oranı ciddi şekilde arttı" görüşünü savundu.
Hıristiyan Birlik'e çağrı
Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup
Başkanı Anton Hofreiter, Steinbach'ın
Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) insan hakları sözcülüğü görevini artık yürütemeyeceğini
açıkladı. Hofreiter, Hristiyan
Birlik'i harekete geçmeye davet etti.
Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, CDU'nun Meclis Grup
Başkanı Volker Kauder'i göreve çağırdı. Bartsch, Steinbach'ın ırkçı çıkışlarından
ötürü bedel ödemesi gerektiğini söyledi.
'Korkuları körüklüyor ve bölüyor'
Köln Başpiskoposu
Kardinal Rainer Maria Woelki de Steinbach'ı eleştirdi. Woelki,
Steinbach'ı korkuları körüklemekle ve bölmekle suçladı.
"Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesinin haberine göre tartışmalı fotoğraf ilk kez 2015
Eylül'ünde, tanınmış bir İslam karşıtı tarafından kullanıldı. "Michael Mannheimer"
adını kullanan kişi hakkında "halkı kin ve nefrete kışkırtmak" suçlamasıyla
soruşturma
açılmıştı. Tartışmalı fotoğraf daha sonra radikal sağcı olarak bilinen birçok
blogda da
yayınlandı.