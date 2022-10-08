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2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası tarihi; 1958: Brezilya ilk zaferine İsveç'te ulaştı

2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası tarihi; 1954: Türkiye ilk kez katıldı

2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası tarihi; 1950: 2. Dünya Kupası arası sebebiyle 12 yıllık aranın ardından ilk kupa

2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası tarihi; 1938: İlk kez ev sahibi kazanamadı, İtalya zafere ulaştı

2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası tarihi; 1934: İkinci kupa ev sahibi İtalya'nın

2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası tarihi; 1930: İlk şampiyon Uruguay

2022 Dünya Kupası

Dünya kupalarının ilginç tarihi

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